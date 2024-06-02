EGE DENİZİ'NDE DEPREM!

11:53'te Ege Denizi'nde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD depremin derinliği 7 kilometre olarak bildirdi.

Ege Denizi açıkları ve İzmir Karaburun'da hissedilen bir deprem daha meydana geldi. Saat 04: 19'da gerçekleşen depremin büyüklüğü ise AFAD verilerine göre 3.0 olarak bildirildi. Depremin derinliği ise 6.86 olarak ölçüldü.