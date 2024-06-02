Ege Denizi'nde deprem! AFAD ve Kandilli verilerine göre 2 Haziran son depremler listesi!
2 Haziran 2024 tarihi itibarıyla Türkiye'nin farklı bölgelerinde meydana gelen depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından kaydedildi. Bu veriler ışığında, son 24 saatte yurdun çeşitli yerlerinde çeşitli büyüklüklerde sarsıntılar yaşandı. Deprem riskinin yüksek olduğu ülkemizde, AFAD ve Kandilli'nin sağladığı güncel bilgiler, vatandaşların güvenliği açısından büyük önem taşıyor. İşte, detaylar...
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Türkiye'de meydana gelen son depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından raporlandı. Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde hissedilen depremler, büyüklük ve derinlik bilgileriyle birlikte paylaşılıyor. İşte, 2 Haziran 2024 Cumartesi günü yaşanan son depremler...
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EGE DENİZİ'NDE DEPREM!
11:53'te Ege Denizi'nde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD depremin derinliği 7 kilometre olarak bildirdi.
Ege Denizi açıkları ve İzmir Karaburun'da hissedilen bir deprem daha meydana geldi. Saat 04: 19'da gerçekleşen depremin büyüklüğü ise AFAD verilerine göre 3.0 olarak bildirildi. Depremin derinliği ise 6.86 olarak ölçüldü.
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KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM!
Kahramanmaraş'ta Elbistan depremli bir sarsıntı meydana geldi. 13:52 sularında gerçekleşen depremin büyüklüğü 3.3 olarak bildirilirken, derinliği ise 4.55 km olarak kaydedildi.
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MALATYA PÜTÜRGE'DE 3.1 BÜYÜKLÜĞÜNDE SARSINTI!
Gece 03:45'te Malatya'nın Pütürge ilçesinde AFAD verilerine göre 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 7 km olarak kaydedildi.
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AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Türkiye genelinde meydana gelen depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin hassas ölçümleriyle belirleniyor. Ülkemizde gerçekleşen depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean yayınlanıyor.
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