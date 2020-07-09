Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan farklı ülkelerden 27 sığınmacının içinde bulunduğu lastik bot, benzin bidonunun alev alması sonucu su almaya başladı.

Bir süre sonra batan bottaki 27 sığınmacı can simitleriyle suya atlayarak yardım bekledi. Sığınmacıların yerini tespit eden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, kısa süre sonra 27 kişiyi kurtardı.

Sahil Güvenlik botuna alınan sığınmacılar, Küçükkuyu ilçesine getirildi.