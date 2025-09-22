Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Ege Denizi'nde 4.8 büyüklüğünde deprem

        Ege Denizi'nde 4.8 büyüklüğünde deprem

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde saat 04.19'da 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.09.2025 - 04:57 Güncelleme: 22.09.2025 - 04:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ege Denizi'nde 4.8'lik deprem
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Ege Denizi'nde saat 04.19'da 4.8 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.

        DHA'nın AFAD Deprem Dairesi'nden aktardığı verilere göre, yerin 8.99 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, en yakın kara parçası olarak Çanakkale'nin Gökçeada ilçesine 139.4 kilometre mesafede ölçüldü.

        Depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

        *Haberde AA'nın arşiv görseli kullanılmıştır.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #deprem haberleri
        #ege denizi
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Otomobil ithalatına ek vergi
        Otomobil ithalatına ek vergi
        Fenerbahçe'nin yeni başkanı Sadettin Saran!
        Fenerbahçe'nin yeni başkanı Sadettin Saran!
        ABD menşeli bazı ürünlerde ek vergiler kaldırıldı
        ABD menşeli bazı ürünlerde ek vergiler kaldırıldı
        Saran ve Koç'tan seçim sonrası açıklama!
        Saran ve Koç'tan seçim sonrası açıklama!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de
        "Benim için mağlubiyet gibi!"
        "Benim için mağlubiyet gibi!"
        Fenerbahçe'ye Kasımpaşa çelmesi!
        Fenerbahçe'ye Kasımpaşa çelmesi!
        Portekiz, İngiltere, Kanada ve Avustralya Filistin'i tanıdı
        Portekiz, İngiltere, Kanada ve Avustralya Filistin'i tanıdı
        CHP'de olağanüstü kurultay günü
        CHP'de olağanüstü kurultay günü
        Kızılırmak'taki korkunç şüphede doktorla ilgili detaylar!
        Kızılırmak'taki korkunç şüphede doktorla ilgili detaylar!
        TEKNOFEST İstanbul görkemli şekilde tamamlandı
        TEKNOFEST İstanbul görkemli şekilde tamamlandı
        TOKİ'den yüzde 25 indirim kampanyası
        TOKİ'den yüzde 25 indirim kampanyası
        Trende unutulan valizlerden parçalanmış ceset çıktı!
        Trende unutulan valizlerden parçalanmış ceset çıktı!
        Rize ve Artvin'de selin izleri ortaya çıktı!
        Rize ve Artvin'de selin izleri ortaya çıktı!
        İnsanlık tarihi kadar eski iki soru
        İnsanlık tarihi kadar eski iki soru
        Doğu Karadeniz uyarıları!
        Doğu Karadeniz uyarıları!
        Hollanda'da sığınmacı karşıtı protesto çatışmalara dönüştü
        Hollanda'da sığınmacı karşıtı protesto çatışmalara dönüştü
        Vegan yumurta mı gerçek yumurta mı?
        Vegan yumurta mı gerçek yumurta mı?
        Grip mevsimi başladı! Neden grip aşısı yaptırmalısınız?
        Grip mevsimi başladı! Neden grip aşısı yaptırmalısınız?
        Cumhuriyet’ten iki önceki devletimiz olan Anadolu Selçukluları’nın kültür mirası, ilk kez Külliye’de sergileniyor
        Cumhuriyet’ten iki önceki devletimiz olan Anadolu Selçukluları’nın kültür mirası, ilk kez Külliye’de sergileniyor
        Habertürk Anasayfa