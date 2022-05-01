Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 04.33'de Ege Denizi'nde 4,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin, 3,15 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.