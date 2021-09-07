Sahil Güvenlik Komutanlığı, 4 Eylül saat 15.51'de Datça ilçesi açıklarında can salları içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı.

DHA'nın haberine göre, ihbar üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 21 kaçak göçmen kurtarıldı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.