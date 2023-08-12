Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Gündem İzmir Menderes'te deprem! 12 Ağustos 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde?

        İzmir Menderes'te deprem! 12 Ağustos Kandilli ve AFAD son depremler listesi

        Kandilli ve AFAD son depremler listesi yaşadığı bölgede sarsıntı hissedenler tarafından kontrol ediliyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD her gün meydana gelen depremlerin merkez üssünü, saatini ve büyüklüğünü paylaşıyor. 12 Ağustos Cumartesi günü AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan verilere göre Kuşadası Körfezi, İzmir Menderes'te deprem oldu. İşte 12 Ağustos 2023 son dakika deprem haberleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.08.2023 - 08:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Kandilli ve AFAD son depremler listesi 12 Ağustos Cumartesi günü için yayınlandı. Kandilli Rasathanesi tarafından açıklanan verilere göre Ege Denizi Kuşadası Körfezi ve İzmir Menderes'te deprem meydana geldi. İşte 12 Ağustos 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile son dakika deprem haberleri...

        • 2

          EGE DENİZİ'NDE DEPREM OLDU!

          Kandilli Rasathanesi tarafından açıklanan verilere göre 12 Ağustos Cumartesi günü saat 07:25'te Ege Denizi Kuşadası Körfezi'nde 3.8 büyüklüğünde deprem oldu.

          İZMİR'DE 3.9'LUK DEPREM!

          İzmir'in Menderes ilçesi açıklarında saat 07.25'te 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

          AFAD’tan alınan bilgilere göre, saat 07.25'te yerin 11.14 kilometre derinliğinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem oldu. Menderes ilçesine 17.52 kilometre uzaklıkta Kuşadası Körfezinde meydana gelen depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

        • 3

          SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR

          Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini an be an yayınlıyor.

          AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4
        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Meteoroloji'den önemli uyarı! Bir bölgede şiddetli sağanak!
        Meteoroloji'den önemli uyarı! Bir bölgede şiddetli sağanak!
        Bakan Koca'dan 'taban ödemesi' açıklaması
        Bakan Koca'dan 'taban ödemesi' açıklaması
        Fenerbahçe transferi açıkladı!
        Fenerbahçe transferi açıkladı!
        Ağrı'dan Bodrum'a uzanan cinayette sıcak gelişme!
        Ağrı'dan Bodrum'a uzanan cinayette sıcak gelişme!
        Trabzon'dan üç puanlı gala!
        Trabzon'dan üç puanlı gala!
        Cengiz Ünder'de işlem tamam!
        Cengiz Ünder'de işlem tamam!
        "OVP'de yol haritasını açıklayacağız"
        "OVP'de yol haritasını açıklayacağız"
        Anlaşma sağlandı!
        Anlaşma sağlandı!
        Rusya'dan Kuzey Kutbu'nda tatbikat
        Rusya'dan Kuzey Kutbu'nda tatbikat
        İftiraya uğrayan doktordan çarpıcı açıklamalar!
        İftiraya uğrayan doktordan çarpıcı açıklamalar!
        TFF'den Avrupa'da 5 takım müjdesi!
        TFF'den Avrupa'da 5 takım müjdesi!
        İngiltere'de sığınmacı gemisinde alarm
        İngiltere'de sığınmacı gemisinde alarm
        Kan donduran olay! 80 yaşında evlat katili!
        Kan donduran olay! 80 yaşında evlat katili!
        O anları kaydetti! Eski eşinden biber gazı sıkarak kurtuldu
        O anları kaydetti! Eski eşinden biber gazı sıkarak kurtuldu
        40 gün sürecek! Galata yenileniyor
        40 gün sürecek! Galata yenileniyor
        92 yıllık evlilik sözleşmesini müzeye bağışladı
        92 yıllık evlilik sözleşmesini müzeye bağışladı
        Ancelotti'den Arda Güler açıklaması
        Ancelotti'den Arda Güler açıklaması
        'Sonsuz yaşam' arayışındaki milyoner: Günde 111 hap içiyorum
        'Sonsuz yaşam' arayışındaki milyoner: Günde 111 hap içiyorum
        "Kasımda 40-50 bin deprem konutunu teslim ederiz"
        "Kasımda 40-50 bin deprem konutunu teslim ederiz"
        Tamer Karadağlı Devlet Tiyatroları Genel Müdürü oldu
        Tamer Karadağlı Devlet Tiyatroları Genel Müdürü oldu
        Habertürk Anasayfa