EGE DENİZİ'NDE DEPREM OLDU!

Kandilli Rasathanesi tarafından açıklanan verilere göre 12 Ağustos Cumartesi günü saat 07:25'te Ege Denizi Kuşadası Körfezi'nde 3.8 büyüklüğünde deprem oldu.

İZMİR'DE 3.9'LUK DEPREM!

İzmir'in Menderes ilçesi açıklarında saat 07.25'te 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD’tan alınan bilgilere göre, saat 07.25'te yerin 11.14 kilometre derinliğinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem oldu. Menderes ilçesine 17.52 kilometre uzaklıkta Kuşadası Körfezinde meydana gelen depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.