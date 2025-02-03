Ege Denizi için fırtına uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ege Denizi için fırtına uyarısında bulundu
Giriş: 03.02.2025 - 18:57 Güncelleme: 03.02.2025 - 18:57
Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, Kuzey Ege'de rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan, Güney Ege'de yarın akşam saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın, perşembe günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
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