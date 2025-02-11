Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Ege Denizi depremleri son dakika 11 Şubat 2025: Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

        Ege Denizi'nde peş peşe depremler! 11 Şubat 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

        AFAD ve Kandilli Rasathanesi, Türkiye ve komşu ülkelerde meydana gelen tüm depremleri saniye saniye kayıt altına alıyor. Son dakika deprem haberleri yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. AFAD verilerine göre Ege Denizi'nde sarsıntılar devam ediyor. Bugün yaşanan depremlerin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi detaylara 11 Şubat 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi üzerinden ulaşabilirsiniz. Peki, az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.02.2025 - 07:27 Güncelleme: 11.02.2025 - 09:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Türkiye bir deprem ülkesi. Haliyle gün içerisinde küçük büyük birçok deprem meydana geliyor. Yaşanan tüm sarsıntılar AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından raporlanıp resmi siteleri üzerinden paylaşılıyor. AFAD, deprem fırtınasının yaşandığı Ege Denizi'nde meydana gelen sarsıntıları anbean kayıt altına alıyor. Şiddeti yüksek olan sarsıntılar İzmir ve Muğla gibi kıyıya yakın şehirlerden de hissediliyor. Peki, az önce deprem mi oldu, bugün en son deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde? İşte, 11 Şubat 2025 son depremler listesi görüntüleme ekranı…

        • 2

          EGE DENİZİ 4.3 İLE SALLANDI

          Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, saat 08:58’de merkez üssü Ege Denizi olan 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

          Deprem, zeminden 7.0 kilometre derinlikte ölçüldü.

          Saat 09:07’de merkez üssü Ege Denizi olan 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

          Sarsıntı, yerin 6.82 kilometre derinliğinde kaydedildi.

        • 3

          11 ŞUBAT 2025 EGE DENİZİ DEPREMLERİ (3 VE ÜZERİ BÜYÜKLÜK)

          2025-02-11 09:07:5536.6491725.768336.82MW4.1Ege Denizi

          2025-02-11 08:58:33 36.49472 25.45528 7.0 MW 4.7 Ege Denizi

          2025-02-11 08:43:4736.602525.853897.0MW4.2Ege Denizi

          2025-02-11 08:36:09 36.58306 25.55139 7.0 ML 3.3 Ege Denizi

          2025-02-11 08:14:2736.6586125.603067.0MW4.3Ege Denizi

          2025-02-11 08:08:28 36.63944 25.6775 7.0 ML 3.2 Ege Denizi

          2025-02-11 07:41:3236.7069425.726117.0MW3.8Ege Denizi

          2025-02-11 07:24:50 36.62917 25.55583 7.0 ML 3.0 Ege Denizi

          2025-02-11 07:09:4836.702525.740837.0ML3.0Ege Denizi

          2025-02-11 06:47:30 36.62083 25.68417 7.0 MW 4.2 Ege Denizi

          2025-02-11 05:46:51 36.75 25.88333 7.0 MW 3.9 Ege Denizi

          2025-02-11 04:38:19 36.74306 25.59806 7.0 ML 3.5 Ege Denizi

          2025-02-11 03:02:56 36.70694 25.60889 7.0 ML 3.5 Ege Denizi

          2025-02-11 02:51:3536.7302825.618337.0ML3.3Ege Denizi

          2025-02-11 02:41:51 36.73028 25.70111 7.0 ML 3.4 Ege Denizi

          2025-02-11 01:51:06 36.7825 25.47917 11.66 ML 3.2 Ege Denizi

          2025-02-11 01:37:26 36.73361 25.63556 7.0 MW 5.1 Ege Denizi

          2025-02-11 00:35:4536.7263925.660287.0ML3.2Ege Denizi

          2025-02-11 00:28:42 36.75111 25.71 7.0 ML 3.2 Ege Denizi

        • 4

          DEPREM Mİ OLDU, NEREDE VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

          Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

        • 5
        Emekli maaş farkları hesaplara yatıyor
        Emekli maaş farkları hesaplara yatıyor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Van Belediye Başkanı Zeydan'a 3 yıl 9 ay hapis!
        Van Belediye Başkanı Zeydan'a 3 yıl 9 ay hapis!
        İstanbul'da 9 belediyede terör soruşturması
        İstanbul'da 9 belediyede terör soruşturması
        İstanbul'da özlenen görüntüler!
        İstanbul'da özlenen görüntüler!
        Kuvvetli kar yağışı uyarısı! Bu iller dikkat
        Kuvvetli kar yağışı uyarısı! Bu iller dikkat
        Kırmızı kart gördü hakemi bıçakladı!
        Kırmızı kart gördü hakemi bıçakladı!
        Dünyanın en iyi kulüpleri listelendi!
        Dünyanın en iyi kulüpleri listelendi!
        Futbol kavgası cinayetle bitti!
        Futbol kavgası cinayetle bitti!
        Elon Musk'tan OpenAI için 97 milyar dolar!
        Elon Musk'tan OpenAI için 97 milyar dolar!
        Tanışma sürecini anlattı
        Tanışma sürecini anlattı
        BDDK'dan kredi düzenlemesi
        BDDK'dan kredi düzenlemesi
        "Çaykara buna hazır değil"
        "Çaykara buna hazır değil"
        "Aktörlük ödüllerimi sizlere vermek istiyorum"
        "Aktörlük ödüllerimi sizlere vermek istiyorum"
        "Bütün esirler serbest bırakılmazsa anlaşma sona ermeli"
        "Bütün esirler serbest bırakılmazsa anlaşma sona ermeli"
        Kasımpaşa'nın rekor transferleri!
        Kasımpaşa'nın rekor transferleri!
        Konkordatoda işçinin hakları nelerdir?
        Konkordatoda işçinin hakları nelerdir?
        Tel Aviv'de Netanyahu protestosu
        Tel Aviv'de Netanyahu protestosu
        Meksika'dan Trump'ın sınır duvarı fikrine yanıt
        Meksika'dan Trump'ın sınır duvarı fikrine yanıt
        Bu yöntemlerle evde hızlı kilo vermek mümkün!
        Bu yöntemlerle evde hızlı kilo vermek mümkün!
        Sağlıklı bir uyku için bu yöntemleri uygulayın!
        Sağlıklı bir uyku için bu yöntemleri uygulayın!
        "Yapay zeka uzmanlığı Türkiye'deki konumumuzu güçlendirecek"
        "Yapay zeka uzmanlığı Türkiye'deki konumumuzu güçlendirecek"
        Habertürk Anasayfa