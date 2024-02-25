Ege Denizi'nde deprem! 25 Şubat 2024 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi
AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile son dakika depremler listesi belli oluyor. 25 Şubat Pazar günü son olarak Ege Denizi açıkları İzmir Karaburun yakınları 4.2 ile sallandı. Sarsıntı hissedip "Az önce deprem mi oldu?" sorusuna yanıt arayan vatandaşlar için AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesini haberimizde derledik. İşte, 25 Şubat 2024 Pazar günü yaşanan depremler...
Türkiye genelinde hem artçı hem de bağımsız sarsıntılar meydana gelmeye devam ediyor. Yaşanan son dakika depremleri AFAD ve Kandilli Rasathanesi anlık olarak kamuoyu ile paylaşıyor. Yayınlanan son verilere göre ise; Ege Denizi'nde depremler meydana geldi. İşte, 25 Şubat 2024 Pazar günü son dakika deprem listesi...
EGE DENİZİ'NDE PEŞ PEŞE DEPREMLER!
MALATYA'DA DEPREM!
AFAD tarafından açıklanan verilere göre; gece saatlerinden bu yana Ege Denizi açıklarında üç tane deprem meydana geldi. Bunların en büyüğü ise gece 01:59'da İzmir Karaburun'a 73.48 km uzaklıkta 4.2 büyüklüğündeki deprem oldu. Depremin derinliği 7.44 olarak kaydedildi.
AFAD VE KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİNİ GÜNCELLİYOR
Ülkemizde gerçekleşen depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean yayınlanıyor.
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