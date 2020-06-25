Ege'den 'Sen Var Ya'ya sürpriz klip

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Sanatçı Ege, 'İsyan' albümünde yer alan 'Sen Var Ya' şarkısının klibini müzikseverlerle buluşturdu. Söz ve müziği sanatçının kendisine ait olan şarkının klibi, birçok farklı çiftin görüntüsüyle oluşturuldu.

Ege, kliple ilgili şu açıklamalarda bulundu:

Aşk, parmak izi gibi herkeste bambaşkadır. Bambaşka duygular yaratır ve bambaşka şekillerde ifade edilir. Biz bu klibi hazırlarken aşkın, sevmenin, sevilmenin insan ruhuna ne kadar iyi geldiğini vurgulamak istedik. Aslında, 'Sen Var Ya' şarkısı da bunu anlatıyor zaten.