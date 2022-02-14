Yunanistan'ın ittiği 348 göçmen kurtarıldı

İzmir'in Dikili ve Seferihisar ilçeleri açıklarında balıkçı teknesinde 240 düzensiz göçmen ile 5 göçmen kaçakçısı yakalanırken, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 348 düzensiz göçmen de kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Dikili ve Seferihisar açıklarında farklı günlerde lastik bot içerisinde düzensiz göçmenler olduğu bilgisini aldı. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 320 düzensiz göçmen ile lastik botunun arızalanması sebebiyle yardım talebinde bulunan 28 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Sahil Güvenlik ekipleri, 11 Şubat günü saat 12.20'de Seferihisar ilçesi açıklarında balıkçı teknesi içerisinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Görevlendirilen Sahil Güvenlik ekibi, lastik bot içerisindeki 240 kaçak göçmen ile 5 göçmen kaçakçısını yakaladı. Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne sevk edildi.
BODRUM'DA 33 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI
Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla Yunan adalarına geçmeye çalışan 33 düzensiz göçmen yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, farklı saatlerde iki ayrı olayda Bodrum açıklarında iki lastik bot içerisinde düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine Sahil Güvenlik botu belirtilen yere sevk edildi. Ekipler tarafından iki lastik bot içerisinde toplam 33 göçmen yakalandı. Karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla Göç İl İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.
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