Dr. Irmak, "Balık göç eden bir canlı. Bu sene İzmir Körfezi'nde kirlilik sorunu yaşadık. Orada da hızlı yüzücü olan balıklar, o bölgeyi terk edip, kurtuldu. Balıklar deniz suyu sıcaklığına da benzer tepki verir. Çünkü soğukkanlı canlılardır ve bünyesine uygun gelmeyen ortamlardan uzaklaşırlar. Egzotik türler sıcak denizlerden geldikleri için sıcak suları sever. Ege Denizi daha serin olduğu için egzotik türler pek girmiyor" ifadelerini kullandı.