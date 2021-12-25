Ege'de göçmen teknesi battı: 2 ölü

Yunan Devlet Ajansı AMNA'nın haberine göre, teknede 80'in üzerinde düzensiz göçmen bulunuyordu.

Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 57 kişi Yunan Sahil Güvenlik birimleri tarafından kurtarıldı.

Bölgedeki arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.