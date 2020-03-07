DHA

Yunanistan'ın, Avrupa'ya gitmek isteyen göçmenlere yönelik sert müdahalesi devam ediyor. Dün İzmir'in Dikili ilçesi Bademli köyü açıklarında botla sınırı geçmeye çalışan göçmenler, Yunan Sahil Güvenlik botu tarafından geri püskürtüldü.

YUNAN ASKERİ BATIRMAYA ÇALIŞTI

DHA'da yer alan habere göre Yunan Sahil Güvenlik botu, göçmenlerin bulunduğu botu batırmaya çalıştı. Bunu fark eden Türk Sahil Güvenlik ekibi, duruma müdahale etti.

TÜRK KARA SULARINDAN ÇIKARILDI

Batırılmak istenen bottaki göçmenler, Türk Sahil Güvenlik ekibi tarafından kurtarıldı. Sahil Güvenlik ekibi, daha sonra tekne ile Yunan Sahil Güvenlik botunu kovalayarak, Türk karasularından çıkardı. O anlar kameraya yansırken, tekneyi kullanan Sahil Güvenlik çalışanın, "Yeterli mi komutanım?" dediği duyuldu.