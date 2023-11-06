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        Haberler Gündem EGE'DE DEPREM SON DAKİKA: 6 Kasım Pazartesi Kandilli ve AFAD ile az önce deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde?

        Ege'de deprem! 6 Kasım Pazartesi Kandilli ve AFAD son depremler listesi

        AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son dakika depremler listesi hakkında araştırmalar yurt genelinde devam eden sarsıntılar nedeniyle hız kazandı. Edinilen bilgiye göre, Ege açıkları ve Kahramanmaraş'ta peş peşe depremler meydana geldi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından veriler güncelleniyor. İşte 6 Kasım Pazartesi günü yaşanan depremler ve son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.11.2023 - 07:35 Güncelleme: 06.11.2023 - 07:35
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        • 1

          Son dakika depremler listesi... Yaşanan son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile anlık olarak paylaşılıyor. Yurt genelinde hem artçı hem de bağımsız sarsıntılar sürüyor. Ege açıklarında ve Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler ile son dakika depremlerini haberimizde paylaştık. İşte 6 Kasım Pazartesi son dakika depremleri hakkında bilgiler...

          SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

        • 2

          KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM

          Kandilli verisi ile Kahramanmaraş'ta saat 06.42'de 3,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

          EGE'DE DEPREM

          Ege Denizi açıklarında dün 23.56'da 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

        • 3

          SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR

          Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini canlı olarak paylaşıyor.

          AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

          KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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