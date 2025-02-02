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        Haberler Gündem Güncel Ege'de 4,7 büyüklüğünde deprem | Son dakika haberleri

        Ege Denizinde 4,7 büyüklüğünde deprem

        Ege Denizi'nde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 6,64 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2025 - 11:02 Güncelleme: 02.02.2025 - 11:02
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        Ege'de 4,7 büyüklüğünde deprem
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        Ege Denizi'nde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10.22'de merkez üssü Ege Denizi olan 4,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

        Depremin, Muğla'nın Bodrum ilçesine 171,26 kilometre mesafede olduğu ve 6,64 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

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