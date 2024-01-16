Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Efteni Gölü Kuş Cenneti'nde 22 türden 2 bin 111 kuş listelendi

        Efteni Gölü Kuş Cenneti'nde 22 türden 2 bin 111 kuş listelendi

        Düzce Efteni Gölü Kuş Cenneti'nde yapılan sayımda 22 türden 2 bin 111 kuş kayıt altına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2024 - 09:36 Güncelleme: 16.01.2024 - 09:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekipleri, Düzce Üniversitesi Yaban Hayatı ve Ekolojisi Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Akif Keten'in katılımıyla Efteni Gölü Yaban Hayatı Koruma Sahası'nda kuş türü gözlemi ve sayımı yaptı.

        • 2

          Kış ortası su kuşu sayımı kapsamında ekipler, 22 kuş türünden 2 bin 111 su kuşunu listeledi.

        • 3

          Sakarmeke, yeşilbaş, kaşık gaga, çamurcun, fiyu, küçük karabatak gibi türleri kayıt altına alan ekipler, çalışmalar sırasında bölgede ilk defa ak kuyruklu kartal gözlemledi.

        • 4
        • 5
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Sağanağın ardından... Baraj doluluk oranı ne oldu?
        Sağanağın ardından... Baraj doluluk oranı ne oldu?
        Netflix'e yüzde 30'a varan zam
        Netflix'e yüzde 30'a varan zam
        'Asrın sapığı' Fritzl serbest kalabilir
        'Asrın sapığı' Fritzl serbest kalabilir
        Okan Buruk'tan hakem isyanı!
        Okan Buruk'tan hakem isyanı!
        İran'dan Erbil'e saldırı
        İran'dan Erbil'e saldırı
        Asgari prim ödeme gün sayısı indirildi
        Asgari prim ödeme gün sayısı indirildi
        The Bear ve Succession'a Emmy yağdı
        The Bear ve Succession'a Emmy yağdı
        Bakan Fatih Kacır: Kadın astronotlara ihtiyacımız var
        Bakan Fatih Kacır: Kadın astronotlara ihtiyacımız var
        Habertürk Anasayfa