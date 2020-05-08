EFT yoluyla dolandırıcılık operasyonunda 3 kişi yakalandı - DENİZLİ

AA

İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, otomobil satıcılarının dolandırıldıkları yönündeki şikayeti üzerine çalışma başlattı.Çalışma sonucu Aydın'ın Nazilli ilçesinde ikamet eden Halil D'nin satılık araçların sahiplerini yurt dışına kayıtlı hatlardan aradığı, telefonda pazarlık ettikten sonra yeğenleri olarak tanıttığı Arif S. ve Bülent T'nin noter işlemlerini yürüteceğini söylediği, mesai bitimine yakın saatlerde gerçekleşen buluşmada satış işleminin tamamlandığı belirlendi.Zanlıların satış bedelini, EFT yoluyla satıcılara gönderdikleri, mesai saatinin dolması nedeniyle ileri tarihli gerçekleşen EFT'nin noter işlemleri bittikten hemen sonra iptal edildiği, bu yolla araç sahiplerinin dolandırıldığı tespit edildi.Ekipler, Denizli'de 3, Antalya'da 1, Burdur'da 1, Ankara'da 1 olmak üzere toplam 6 olaya karıştığını belirlediği 3 şüphelinin Afyonkarahisar'dan Denizli'ye araçla döndüğü bilgisi üzerine teknik ve fiziki takip başlattı.Jandarma ekiplerinin "dur" uyarısına rağmen kaçmaya çalışan 3 kişinin bulunduğu otomobil, Organize Sanayi Bölgesi'nde Honaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin desteğiyle önü kesilerek durduruldu.Otomobilde ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 6 cep telefonu ile 4 bin lira para ele geçirildi.Yakalanan zanlılara seyahat izin belgeleri de olmadığı için Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereği 15 bin 750 lira idari para cezası kesildi.Zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Benzer suçlardan Bülent T'nin 43, Arif S'nin 7, Halil D'nin 2 sabıka kaydı olduğu, haklarında yakalama kararlarının bulunduğu belirlendi.