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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam EFT ücretlerine yüzde 44,38 zam - İş-Yaşam Haberleri

        EFT ücretlerine yüzde 44,38 zam

        Bankalar, EFT ücretlerini yıllık enflasyon oranında (yüzde 44,38) artırdı, en düşük komisyon ücreti 6 lira 39 kuruş oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.01.2025 - 10:50 Güncelleme: 07.01.2025 - 10:50
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        EFT ücretlerine yüzde 44,38 zam
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        Yeni düzenlemeye göre, banka hesapları arasında yapılan EFT işlemlerinde alınacak kesinti tutarları şöyle oluştu:

        6.300 TL’ye kadar olan işlemler: 4,43 TL olan EFT ücreti, yüzde 44,38 zamla 6,39 TL’ye çıktı. 6.300 TL ile 304.800 TL arasındaki işlemler: Komisyon ücreti 8,86 TL’den 12,79 TL’ye yükseltildi. 304.800 TL’nin üzerindeki işlemler: Daha önce 159,97 TL olan komisyon ücreti, 230,96 TL oldu.

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