EFT ücretlerine yüzde 44,38 zam

Yeni düzenlemeye göre, banka hesapları arasında yapılan EFT işlemlerinde alınacak kesinti tutarları şöyle oluştu:

6.300 TL’ye kadar olan işlemler: 4,43 TL olan EFT ücreti, yüzde 44,38 zamla 6,39 TL’ye çıktı. 6.300 TL ile 304.800 TL arasındaki işlemler: Komisyon ücreti 8,86 TL’den 12,79 TL’ye yükseltildi. 304.800 TL’nin üzerindeki işlemler: Daha önce 159,97 TL olan komisyon ücreti, 230,96 TL oldu.

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