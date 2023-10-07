TÖRE GEREĞİ EŞİNDEN VE MEMLEKETİNDEN AYRILMAK ZORUNDA KALIR

Ezo kız evlendikten sonra Ezo gelin olarak anılmaya başlar. Ezo'nun abisi eşinden ayrılınca berdel evilik olduğu için töre gereği Hanefi ve Ezo da ayrılmak zorunda kalır. Hanefi, Ezo'nun arkasından çok ağıtlar yakar ancak altı yıl sonra Ezo Suriye'nin Cerablus köyünden teyze oğluyla evlendirilir.

Ezo'nun tek şartı yılda bir memleketine gitmektir. Çeyizine bir avuç da toprak koyar ancak memleketine gidemez. Yokluktan ve fakirlikten asla şikayet etmez ama vatan hasreti hiçbir zaman eksilmez. Ezo bir süre sonra vereme yakalanır ve 47 yaşında vefat eder.