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Efsane, muhteşem ve büyük Black Friday indirimlerine son 5 gün kaldı! 25 Kasım Black Friday indirimleri ne kadar sürecek?

Efsane, muhteşem ve büyük Black Friday indirimlerine son 5 gün kaldı!

Dünya üzerinde dev indirim günleri olarak bilinen Black Friday günlerine son 5 gün kaldı. Alışveriş tutkunlarının özellikle takip ettiği kasım indirimlerinde markalar hazırlıklarına devam ediyor.

Giriş: 20.11.2022 - 23:27 | Güncelleme: ABONE OL

  • Alışveriş tutkunları tarafından Black Friday indirim günleri için listeler şimdiden hazırlandı. Her yıl kasım ayında dünya genelinde efsane, büyük ve muhteşem adı altında markalar indirimlerini duyuruyor. Black Friday indirimlerine son birkaç gün kala alışveriş yapacaklar ne zaman başlayıp biteceğini merak ediyor.

  • Ünlü markaların etiket fiyatlarında yarıya kadar düşüş yaşanan bu özel ayda, kozmetik, elektronik, mutfak araç gereçleri, kıyafet ve pek çok ürün e-ticaret siteleriyle beraber mağazalarda indirime girecek.

  • 2022 BLACK FRİDAY NE ZAMAN?

    Black Friday olarak bilinen indirim günleri her sene Şükran Günü'nden sonra gelen ilk Cuma gününe denk geliyor.

    Buna göre; bu yıl Black Friday indirimleri 25 Kasım Cuma gününde yapılacak. Ancak bazı markalar 25 kasım haftası Black Friday indirimlerini başlatabiliyor.

  • BLACK FRİDAY İNDİRİMLERİ KAÇ GÜN SÜRÜYOR?

    Black friday indirimleri genellikle 24 saat sürmektedir. Ancak yaşanan yoğunluklar ve artan talep nedeniyle birçok mağaza da kampanya süresi uzuyor ve indirimler 3-4 gün boyunca devam edebiliyor.

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