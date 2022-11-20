Alışveriş tutkunları tarafından Black Friday indirim günleri için listeler şimdiden hazırlandı. Her yıl kasım ayında dünya genelinde efsane, büyük ve muhteşem adı altında markalar indirimlerini duyuruyor. Black Friday indirimlerine son birkaç gün kala alışveriş yapacaklar ne zaman başlayıp biteceğini merak ediyor.