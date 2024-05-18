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        Haberler Kültür-Sanat Müzik Efsane metal grubu Testament geliyor

        Efsane metal grubu Testament geliyor

        Thrash metal akımının en ünlü gruplarından biri olan Testamen 19 Kasım'da Jolly Joker Arena Ataşehir'de müzikseverlerle buluşacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.05.2024 - 00:18 Güncelleme: 18.05.2024 - 00:18
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        Efsane metal grubu Testament geliyor
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        1980'li yıllarda, tıpkı Metallica gibi San Fransisco Bay Area bölgesinden yayılan thrash metal akımının en ünlü gruplarından biri olan Testament, uzun bir aradan sonra 19 Kasım’da Jolly Joker Arena Ataşehir'de sahne almak üzere Epifoni organizasyonuyla İstanbul'a geliyor. Efsane vokalist Chuck Billy, Alex Skolnick ve ekibin muhteşem metal gösterisiyle hayranlarıyla buluşacak.

        40 yılı aşan başarılarla dolu kariyerleri boyunca Testament'in yaratım süreci gelişti ve ilerledi, ancak onlarca yıl boyunca değişmeden kaldılar. Varlıklarını sağlamlaştıran thrash metalin özgün yönlerini her zaman sunmayı başarırken, keskin ve büyüleyici sesler geliştirerek benzersiz ufuklara yayıldılar.

        2020 yılında yayınladıkları son albümleri “Titans of Creations”dan bu yana hala muazzam ve durdurulamaz bir enerjiyle dolu olan Testament, tarzlarını bir üst seviyeye taşıyarak geleneksel thrash metalin köklerine sadık kalırken aynı zamanda masaya çekici, parlak ve ilerici bileşenler getiren üretimlerde bulunmaya devam ediyor.

        Konserin biletleri Biletinial’da satışa sunuldu.

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        #Testament
        #konser
        #Metal müzik
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