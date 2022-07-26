Barcelona'nın Hollandalı yıldızı Frenkie de Jong gündemde kalmaya devam ediyor! Manchester United'ın renklerine bağlamak için bir süredir çaba sarf ettiği ancak Katalan ekibiyle uzlaşma sağlanamayan orta saha için Manchester United'ın efsane ismi Garry Neville de devreye girdi.

Mirror'da yer alan habere göre; emekli Manchester United futbolcusu Garry Neville, oyuncunun Barcelona hakkında yasal işlem başlatması gerektiğini düşünüyor.

Sosyal medyada paylaşımlar yapan Neville, "De Jong, Barcelona'ya karşı yasal işlem yapmayı düşünmeli ve tüm oyuncular onun arkasında olmalı! Bir kulüp yeni oyunculara servet harcarken, kendi oyuncularına sözleşmelerindeki paralarının tamamını ödememezlik yapmamalı. Aksi ahlaka aykırıdır ve ihlaldir" ifadelerini kullandı.

25 yaşındaki orta saha, Manchester United'ın bir numaralı orta saha hedefi oldu ancak İngiliz kulübü Barcelona ile bonservis ücreti için anlaşmaya varamadı. Diğer taraftan takımda kalması istenen Hollandalı oyuncudan aynı zamanda maaşında indirime gitmesi bekleniyor. İspanya basınında yer alan iddialara göre teknik direktör Xavi, bu konu için oyuncuyla bizzat görüştü.

An itibariyle sözleşmesi yıllık 30 milyon Euro olan Frenkie de Jong'dan, yıllık ücretinde 10 milyon Euro'luk indirim yapması bekleniyor.

Barcelona Robert Lewandowski ve Raphinha ikilisi için 103 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti.