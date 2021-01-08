Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Doğu'nun ölümünün 60. yılı nedeniyle, oğlu Gazanfer Doğu, Federasyon Başkanı Musa Aydın ve güreş camiasından çok sayıda kişinin katılımıyla Cebeci Askeri Şehitliği'nde anma töreni düzenlendi.

Yaşar Doğu'nun Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu olduğunu hatırlatan Aydın, törende yaptığı konuşmasında, "Şampiyonluklarının yanı sıra güreşi bıraktıktan sonra öğrencilerine yememiş yedirmiş giymemiş giydirmiştir. İşte bu yüzden idol olmuştur. Eğer bugün hala anılıyorsa, sebep budur. Yaşar Doğu’yu unutmayacağız ve asla unutturmayacağız." ifadelerini kullandı.

Başkan Aydın ayrıca Yaşar Doğu'nun Ankara'da yaşadığı evi müze yapma kararı aldıklarını belirterek, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a da teşekkür etti.

"Yaşar Doğu her şeyden önce iyi bir babaydı. Şampiyonluklarına gelince onu siz daha iyi biliyorsunuz." diye sözlerine başlayan Gazanfer Doğu, tüm katılımcılara teşekkür ettiği konuşmasında şunları kaydetti:

"Onun çok üstün bir yetenek avcısı olduğunu söylemek isterim. Yeni antrenörlere örnek olacak çok özelliği vardı, tam bir ülke sevdalısıydı. Milletine ve inançlarına ne kadar bağlı olduğunu biliyorsunuz. 2 rekat namaz kılmadan özellikle de uluslararası maçlarda kesinlikle mindere çıkmazdı. Son zamanlarda kaybettiğimiz milli ve manevi değerleri yeniden kazanmamız için babamın hayatını anlatmamız lazım. Bugün hala Yaşar Doğu ismi anılıyorsa karşılık beklemeden yaptığı hizmetler yüzündendir. Babam asla unutulmayacaktır. Yaşar Doğu’nun evi, benim doğduğum ev, Musa Aydın Bey'in girişimleri ile bu evin müze yapılması kararı alındı. Bu karar bizleri çok mutlu etmiştir."