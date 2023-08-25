Efsane film Iron Man hakkında 10 olağandışı gerçek
Marvel Evreninde Iron Man'in 51. Bölge'nin sahibi olduğunu biliyor muydunuz? Iron Man, gösterişli kıyafetlerini yaratmak için zaman ve para harcayan zengin bir iş adamıdır. Esprili mizah anlayışı ve kendine güvenen kişiliği çok daha fazla fanatik kazandırdı.
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Iron Man, bilimsel dehasını kullanarak kendisine gelişmiş beceri ve yetenekler kazandıran bir kostüm yaratmasıyla diğer süper kahramanların çoğundan farklıdır. İşte Iron Man hakkında bilmeniz gereken 10 olağandışı gerçek…
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*Tales of Suspense çizgi romanındaki Demir Adam
IRON MAN İLK KEZ 1963'TE MARVEL COMİC'İN "TALES OF SUSPENSE" ADLI ÇİZGİ ROMANINDA ORTAYA ÇIKTI
Iron Man'in Marvel Evrenindeki ilk görünümü “Tales of Suspense”in 39. sayısıydı.
Iron Man aynı zamanda Avengers'ın kurucu üyelerinden biriydi. Iron Man'in ilk bağımsız çizgi romanıyla çıkış yapması 1968 yılına kadar değildi ki bu Marvel için bir kumardı.
Marvel, bir milyonerin süper kahramana dönüşmesinin popülaritesinden emin değildi ve Iron Man yeni bir süper kahraman türüydü.
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Demir Adam patenlerde!
IRON MAN JET MOTORLU TEKERLEKLİ PATENLER KULLANIYORDU!
Iron Man'in tekerlekli patenleri çizgi romanlarda ilk kez Tales of Suspense 40'ta ortaya çıktı ve burada konsepti bir ABD Ordusu generaline sundu. Paten, kullanıcının saatte 60 mil (95 kilometre) gibi etkileyici bir hızla seyahat etmesini sağlıyordu.
Sonunda onları Tales of Suspense #45'te giyiyor ve görünüşe göre bazı iyileştirmeler yaparak patenlerinin hızını saatte 200 mile (321 km) çıkarıyor! Iron Man, bir süre sonra çizgi romanlarda patenleri düzenli olarak kullandı, ancak bunlar hiçbir zaman Marvel Sinematik Evreninde yer almadı.
Ancak Iron Man'in konseptlerinin hepsi başarılı olmadı. 1974'te illüstratör ve Stan Lee arasındaki konuşmanın ardından Iron Man'in maskesine bir burun çizildi. Bir süre baktıktan sonra burnun maskede pek de düzgün görünmediğine karar verildi ve o zamandan beri Iron Man'in maskesi burunsuz kaldı.
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IRON MAN, ZIRHININ 50'DEN FAZLA FARKLI VERSİYONUNU YARATTI
Stark, her biri çeşitli renklerde ve her duruma uygun özel niteliklere sahip 50'den fazla farklı takım elbise yarattı. İlk kıyafeti griydi ve kaçırılmasından kaçmasına yardım etmek için yapılmıştı.
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*Iron Man'in mavi takımı
Stark kaçtıktan sonra daha fazla renkte kostümler geliştirdi; gümüş ve ardından daha fazla özelliğe sahip mavi.
Iron Man'in kıyafetleri, ona 100 tona (90.718 kg) kadar ağırlık kaldırma yeteneği veren özelliklerle başladı!
Stark, gizlilik moduna girmesine olanak tanıyan siyah takım elbiselerini yarattı; ancak en ünlüsü kırmızı ve altın rengi takımıdır. Bu serinin yanı sıra Stark, 53 numaralı elbise modelini uçan bir arabaya dönüşebilecek şekilde tasarlayarak deneyler yaptı. Ayrıca uzayda ve su altında görev yapmasına olanak tanıyan uzay kıyafetleri ve su kıyafetleri de yarattı.
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51. bölgede bir tehlike işareti
IRON MAN 51. BÖLGENİN SAHİBİDİR
ABD'deki 51. Bölge, devlete ait bir mülk olarak biliniyor ve buranın aşırı dünya dışı faaliyetlerin bölgesi olduğundan şüpheleniliyor. Peki Iron Man'in aslında Marvel evrenindeki 51. Bölge'nin sahibi olduğunu biliyor muydunuz?
Iron Man, Bölge 51'i eyaletten satın aldı ve burayı gerçeklik cevheri için saklanma yeri olarak kullandı.
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*Demir Kadın
IRON MAN'İN İKİ KADIN VERSİYONU VAR
Iron Man'in ilk kadın versiyonu, Natasha Stark veya Iron Woman adıyla Earth-3490 olarak bilinen alternatif bir evrende ortaya çıktı.
Iron Man'e çok benzeyen Iron Woman, süper kahraman güçleri için kostümüne güveniyor ve Kaptan Amerika ile ateşli bir ilişkisi var. İlişkileri o kadar hararetlendi ki Iron Woman, Kaptan Amerika ile romantik bir ilişki kurdu. İkinci kadın Iron Man karakteri, ikinci kişiliği Riri Williams olarak bilinen ve ilk kez 2016 yılında ortaya çıkan Ironheart'tı.
İlk tam görünümünü Invincible Iron Man Vol. 2 filmi 9 Temmuz 2016'da yayınlandı.
Ironheart, MIT'de okuyan 15 yaşında bir gençtir. Iron Man'inkine benzer bir kostümü yeniden yaratmak için kampüsten çalınan malzemeleri kullanıyor. Bir çift suçlunun hapishaneden kaçmasını engellemek için bir göreve çıkar ve Tony Stark bunu duyunca onu bir süper kahraman olarak destekler.
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*Iron Man birini bayıltıyor
IRON MAN'İN DÖRT ANA DÜŞMANI VAR
Iron Man'in pek çok düşmanı var ve pek çok kötü adamla savaştı; ancak onun en büyük düşmanı olan dört kişi var.
Bunlar Mandarin, Crimson Dynamo, Iron Monger ve Justin Hammer'dır.
Iron Man'in baş düşmanı, büyük süper güçlere sahip güçlü bir dövüş sanatları uzmanı olan Mandarin'dir.
Crimson Dynamo, Rusya'dan gelen gizli ajanlardan oluşan bir ikilidir. Hem Crimson Dynamo hem de Iron Monger, Iron Man'inkine benzer ancak onun kadar iyi olmayan kostümler kullanıyor. Justin Hammer, Stark Industries'i yok etmeyi ve çökertmeyi amaçlayan bir iş adamıdır. Demir Adam'a karşı uşakları kullanıyor. Iron Man'in bu ilk dördün yanı sıra Doctor Doom, Firepower, Whirlwind ve Titanium Man gibi başka düşmanları da var.
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*Iron Man yumruklarıyla kalkan oluşturuyor
2007 YILINDA IRON MAN, SHIELD'IN YÖNETİCİSİ OLDU
İç Savaş'ın bir sonucu olarak Iron Man, SHIELD'ın direktörlüğüne atandı. Sonuç olarak bilinen yedinci icra direktörü oldu.
Ajan Maria Hill, İç Savaş sırasında direktördü, ancak savaş boyunca ekibe liderlik etmesi için Stark'ı atadı. Sonuç olarak Hill, 2007'de Stark'ın kendisinden daha nitelikli olduğunu fark ettiğinden Stark'ın yönetmen olup olmayacağını sordu. Stark, Norman Osborn'un görevi devraldığı 2008 yılına kadar SHIELD'ın direktörlüğünü sürdürdü.
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*Iron Man'in kalbi tedavi ediliyor
IRON MAN'İN HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR
Stark kaçırıldığında kalbinden hayati tehlike oluşturacak şekilde yaralandı. Bir şarapnel parçası göğsünün derinliklerine saplandı, sadece kalbini kaçırdı. Bu neredeyse bir ıskalamaydı; ancak şarapnel parçasının kalbine ulaşmasını engellemek için manyetik göğüs plakası takmak zorunda kaldı. Bu plakanın her gün şarj edilmesi gerekiyor; aksi takdirde Iron Man ölebilir.
İyileşme yeteneğini artıran değiştirilmiş bir sinir sistemine sahip olmasına rağmen, şarapnel hareket ederse bu onu öldürür.
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IRON MAN DÖRDÜNCÜ EN ZENGİN KURGUSAL KARAKTERDİR
Iron Man'in karakteri gerçek hayattaki milyoner Howard Hughes'a dayanıyordu. Bu ilişki, ekibin özellikler açısından bir milyonerle gerçek bir benzerlik oluşturmasına olanak sağladı.
2013 yılında Forbes dünyanın en zengin kurgusal karakterlerinin listesini yayınladı. Iron Man veya insan formundaki Stark Industries'den Tony Stark, tahmini 12,4 milyar dolarlık servetiyle listede dördüncü sırada yer aldı. Listenin bir numarası Disney'in Scrooge Duck'ıydı.
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*Üstün Demir Adam kanepede oturuyor
IRON MAN'İN KÖTÜ BİR VERSİYONU VAR
Her süper kahramanın kendi şeytani versiyonu vardır ve Iron Man için onun kötü versiyonuna Üstün Iron Man adı verilir.
Superior Iron Man aynı takım elbiseye sahip olmasına rağmen rengi farklıdır; beyaz ve mavidir. O, "Extremis" adı verilen güçlendirici bir ilacı dağıtan bir ilaç milyarderidir.
Ancak bunu dünyaya ücretsiz olarak sağlamayı bırakıp ücret almaya başladığında her zamankinden daha zengin hale gelir. Ne yazık ki insanlar onu satın alacak parayı elde etmek için her şeyi yapacak, dolayısıyla yıkıcı bir toplum yaratacaklar.
Daha soğuk renkli kostümü ve şeytani kişiliği, Iron Man'in bu kötü versiyonunu dünyayı koruyan orijinalinden tanımlıyor. Iron Man, gerçek hayattaki bir milyonerden ilham aldı ve Marvel Evreni boyunca bu kişiliğe sadık kaldı.
Düşmanlarını yenmek için kendisine güç ve güç veren, teknolojik olarak gelişmiş zırh yaratma yeteneğine sahip bir süper kahramandır. Iron Man türünün ilk örneği, milyoner bir süper kahramandı ve insanlar bu karaktere aşık oldu, bu da onu 21. yüzyılın en popüler süper kahramanlarından biri yaptı.
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