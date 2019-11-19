BLACK FRİDAY NE ZAMAN? (EFSANE CUMA)

Türkiye'de Black Friday ve Efsane Cuma olarak bilinen bu indirim çılgınlığı 29 Kasım 2019 tarihinde başlayacak.

Black Friday, ABD'de Şükran Günü'nden sonra gelen ilk Cuma gününe denir. Gün 1932'den bu yana Noel alışveriş sezonunun başlangıcı kabul edilir. Mağazalar çok erken saatte açılır ve geç kapanırlar, ve beklenmedik derecede indirimli satış yaparlar. Black Friday bir resmi tatil sayılmaz.

BLACK FRİDAY İSMİ NERDEN GELİYOR?

Bu alışveriş gününe tarihte ilk defa 1961 yılında gazetelerde Black Friday olarak bahsedilmiştir. O günde, Philadelphia'da, alışverişten dolayı oluşan yoğun trafik ve zorluklar nedeniyle bu isim verilmiştir. Son yıllarda, bu gün, hem insanlar hem de mağazalar için olumlu şekilde karşılanmaktadır. Walmart gibi ünlü mağazalar her yıl, kapılarını müşterilerine daha erken açmaktadırlar, ve işçilerin mesaisi daha yoğun geçmektedir.

Bazı mağazalarda Black Friday erken başlayacaktır. Şu ana kadar açıklanan siteler şu şekilde...

HEPSİBURADA

Hepsiburada indirim gününü 21 Kasım saat 21.00 olarak duyurdu.

TRENDYOL

Trendyol Efsana Günler 25-29 Kasım 2019 adı altında duyuru yayınladı.