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        Haberler Bilgi Ekonomi Efor Çay Sanayi halka arz oluyor! Efor Çay Sanayi hisse fiyatı, lot miktarı, talep toplama tarihleri, fon kullanımı

        Efor Çay Sanayi halka arz oluyor! Efor Çay Sanayi hisse fiyatı ve lot miktarı

        Halka arz takvimine bir şirket daha eklendi; Efor Çay Sanayi Tic. A.Ş. halka arz oluyor. 1.3 milyar TL olarak açıklanan halka arz büyüklüğüne sahip firma, elde ettiğin fonun yüzde 40'ını işletme sermayesi olarak kullanacak. İşte, Efor Çay Sanayi hisse fiyatı, talep toplama tarihleri ve lot dağıtımı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.06.2024 - 09:59 Güncelleme: 14.06.2024 - 09:59
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        • 1

          Efor Çay Sanayi halka arz oluyor. Eşit dağıtım ile 90 milyon hissesini satışa çıkaran firmanın halka arzında T1-T2 bakiyesi kullanılmayacak. Yıldız Pazar'da işlem görmeye hazırlanan firmanın detaylarını sizler için derledik. İşte, Efor Sanayi halka arz detayları...

        • 2

          EFOR ÇAY SANAYİ HİSSE FİYATI NEDİR?

          Firmanın hisse fiyatı 14,50 TL olarak belirlendi.

        • 3

          EFOR ÇAY SANAYİ KAÇ LOT DAĞITACAK?

          Firma toplamda 90 milyon lot dağıtımı yapacak.

        • 4

          EFOR ÇAY SANAYİ TALEP TOPLAMA TARİHLERİ

          Firmanın henüz talep toplama tarihi ve BIST işlem tarihi açıklanmadı.

        • 5

          EFOR ÇAY SANAYİ HALKA ARZ FONUNU NASIL KULLANACAK?

          Yüzde 25 yatırımcılar,

          Yüzde 5 girişim sermayesi yatırımı,

          Yüzde 30 finansal borçların ödenmesi

          Yüzde 40 işletme sermayesi.

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