Efootball oyunundaki gerekli hataların giderilmesi ve verilerin taşınması amacıyla sunucu bakımı yapılıyor. Dünyanın 20. en büyük oyun şirketi olan Konami tarafından geliştirilen "PES" adıyla da tanınan Efootball oyununun sunucu bakımı ve onarımının ne zaman biteceği merak konusu oldu. Mobil oyuncular "Efootball (PES) 2024 sunucu bakımı ve onarımı ne zaman bitecek, ne zaman açılacak?" sorusuna yanıt arıyor. İşte 2024 Efootball (PES) 2024 sunucu bakımı ve onarımı bitiş tarihine ilişkin merak edilenler...