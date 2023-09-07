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        Haberler Gündem Efootball ne zaman açılacak? Efootball (PES) 2024 sunucu bakımı ve onarımı ne zaman biter?

        Efootball ne zaman açılacak? Efootball (PES) 2024 sunucu bakımı ve onarımı ne zaman bitecek?

        Efootball (PES) 2024 sunucu bakımı ve onarımının ne zaman biteceği, mobil oyuncular tarafından araştırılıyor. Konami tarafından geliştirilen PES diğer adıyla Efootball 2024 hazırlıkları kapsamında büyük ölçekli bir bakım gerçekleştiriliyor. Efootball (PES) 2024 sunucu bakımı ve onarımının biteceği tarih ve saat için gözler Konami'den gelen açıklamaya çevrildi. İşte e-Football 2024 çıkış tarihi ve saatine ilişkin detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.09.2023 - 16:23 Güncelleme: 07.09.2023 - 16:23
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          Efootball oyunundaki gerekli hataların giderilmesi ve verilerin taşınması amacıyla sunucu bakımı yapılıyor. Dünyanın 20. en büyük oyun şirketi olan Konami tarafından geliştirilen "PES" adıyla da tanınan Efootball oyununun sunucu bakımı ve onarımının ne zaman biteceği merak konusu oldu. Mobil oyuncular "Efootball (PES) 2024 sunucu bakımı ve onarımı ne zaman bitecek, ne zaman açılacak?" sorusuna yanıt arıyor. İşte 2024 Efootball (PES) 2024 sunucu bakımı ve onarımı bitiş tarihine ilişkin merak edilenler...

        • 2

          7 EYLÜL EFOOTBALL BAKIMI NE ZAMAN BİTECEK VE AÇILACAK?

          Konami tarafından yapılan duyuruda EFootball 2023 sunucu bakımına ilişkin açıklamalar yer aldı. "PES oalrak da bilinen eFootball 2024 hazırlıkları kapsamında yakında büyük ölçekli bir bakım gerçekleştireceğiz. Bakımın 04/09/2023 02:00 (UTC) itibarıyla başlaması planlanmaktadır. Büyük ölçekli bakımın bitiş saati, daha sonraki bir tarihte duyurulacaktır." ifadelerine yer verildi.

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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