Tanıtım filmi yayınlandı

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Öyküsü 2009'da Cüneyt Karakuş tarafından kaleme alınan 'Eflâtun'un senaryosu 2020'de tamamlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nden yapım desteği alan,

Boğaziçi Film Festivali Bosphorus Film Lab’ten CGV Mars Dağıtım Ödülü sahibi filmin çekimleri pandemi öncesi tamamlandı.

Ön hazırlık aşamasında sıkı bir oyuncu çalışması gerçekleştiren Cüneyt Karakuş, atmosfer-karakter ilişkisine önem verdiği için plato yerine doğal mekanlarda çekim yapmayı tercih etti.

İki yıl süren post prodüksiyon sürecinde titiz bir çalışma yürüten Cüneyt Karakuş VFX, 2D çizimler,

3D çizimler, özel ses efektleri, reel görüntüler ve animasyonları bir arada kullanarak görme engelli bireylerin dünyayı algılayış biçimini somutlaştırmayı amaçlıyor.

Uzun yıllar engellilik üzerine çalışan ve fotoğraf sergileri açan yönetmenin, görme engelli bir karakterin gözünden portreler çizdiği Eflâtun, aynı zamanda yönetmenin ilk uzun metraj filmi.

Filmde ünlü oyuncular Kerem Bürsin ve İrem Helvacıoğlu rol alıyor. Bürsin; 'Oflaz'ı, Helvacığlu ise 'Eflatun'u canlandırdı.

Filmde Kerem Bürsin ve İrem Helvacıoğlu’na Nazan Diper, Melisa Akman, Erman Okay, Semiha Bezek, Haydar Köyel, Nagihan Gürkan ve Yıldız Kültür eşlik etti.

Eflâtun’un Hikâyesi:

Eflâtun, beş yaşındayken görme yetisini kaybeder.

Bu süreçte babasının öğrettiği ses ve gölge oyunları ile ekolokasyon yöntemini kullanarak hayata tutunur.

Gerçek ile hayalin birleştiği noktada bir yaşam kuran Eflâtun, babasından kalma saat tamircisinde çalışır.

Yağmurlu bir günde kendisine bir şemsiye emanet edip giden bir adamın sesine âşık olur.

Ve bir gün bir adamın sesini duymasıyla zaman, onun için durur…