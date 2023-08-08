Efkan Ala'dan Habertürk'e açıklamalar

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AK Parti Genel Başkan Vekili ve Bursa Milletvekili Efkan Ala, Habertürk'te Kemal Öztürk'ün sorularını yanıtlıyor...

Efkan Ala'nın açıklamalarından öne çıkanlar başlıklar:

Zaman zaman bu toplantılara çağrı yapıyor muhalefet. Şimdi bir ülkenin orman varlığının arttırılması gerekir mi? AK Parti orman varlığını arttırma konusunda açık ara birincidir. Bir devlet madenlerini yerin altında bırakır mı? AK Parti bunu da yapıyor. Biz neden birinden vazgeçelim. Biz ikisini de yapıyoruz. Bugün mecliste tamamen sloganlar vardı. Bilgiden yoksundu. Çalışmıyorlar.

"3 BİN 100 KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLANIYOR"

Türkiye'de biz ekonomiyi nasıl büyüteceğiz. Bunları yapmadan nasıl başarabiliriz. Kurallara göre bu ülkenin madenlerinin işletilmesi lazım. Kömür var, maden var. Bunlar işlenecek bunun sayesinde ekonomi gelişecek. 3 bin 100 kişiye istihdam sağlandı orada. Yasasını çıkardık. Orada ne kadar ağaç varsa onun 3 katı ağaçlandırma yapılacak. Önceden maden alanı olarak kullanılmış birçok bölgenin madenler alındıktan sonra nasıl ağaçlandığını gösteren fotoğraflar var. Biz çözüm üretmek varlık üretmek istiyoruz. Ülke yönetiyoruz heveslere göre hareket edemeyiz. Ülkenin madenleri ve ormanlarının kullanılması ve çoğaltılması lazım. Kesilen ağaçların yerine onlarca kat ağaç dikilmiş.

Ayrıntılar geliyor...