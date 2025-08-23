Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Efes Antik Kenti nerede? Efes Antik Kenti hangi şehirde, ilde, bölgede?

        Efes Antik Kenti nerede? Efes Antik Kenti hangi şehirde, ilde, bölgede?

        Türkiye'nin en önemli antik kentlerinden biri olan Efes Antik Kenti, birçok kişinin radarına takılır. Özellikle kentin tarihi ve kültürel mirası birçok kişinin merak ettiği detaylardır. Dünyanın geneli tarafından tanınan bir arkeolojik alan olmasıyla beğeni toplar. Peki Efes Antik Kenti nerede, hangi şehirde, hangi bölgede ve hangi özelliklere ev sahipliği yapıyor? İşte tüm detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.08.2025 - 16:58 Güncelleme: 23.08.2025 - 16:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Efes Antik Kenti nerede?
        ABONE OL
        ABONE OL

        EFES ANTİK KENTİ NEREDE?

        Efes Antik Kenti nerede? Tarihi ve kültürel mirasıyla öne çıkan kent, ülkemizin batısında, Ege Bölgesi’nde konumlanır. Tarih süresince çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmıştır. Sahip olduğu konum itibarıyla deniz ticaret yolları için önemli bir duraktır. Günümüzde İzmir il sınırlarında konumlanır. Tam da bu özellikler nedeniyle tarihi ve mimari yapılarıyla ziyaretçilerin yoğun ilgisini görür, her yıl sayısız turist çeker.

        EFES ANTİK KENTİ HANGİ ŞEHİRDE?

        Efes Antik Kenti hangi şehirde? İzmir il sınırlarında bulunan antik kent, Selçuk ilçesinde kurulmuştur. Bu antik kent, şehir merkezine yaklaşık 80 kilometre uzaklıkta yer alır. Ulaşım açısından oldukça elverişli bir konuma sahip olduğundan birçok yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapar. Kent, İzmir Adnan Menderes Havalimanı’na da yakınlığıyla da göze çarpar. Siz de buraya gelmeyi düşünüyorsanız havalimanını kullanarak kolayca ulaşım sağlayabilisiniz.

        REKLAM

        EFES ANTİK KENTİ HANGİ İLDE?

        Sık sorulan sorulardan bir diğeri ise “Efes Antik Kenti hangi ilde?” sorusudur. İzmir il sınırları içerisinde yer alan antik kent, ülkemizin üçüncü büyük ilindedir. Bu yönüyle İzmirin kültürel ve tarihi yönünü de besler. Şehrin zengin tarihine ışık tutan Efes, şehrin turizm açısından en güçlü noktalarından biridir. Her yıl buraya gelmek isteyen birçok kişi vardır.

        EFES ANTİK KENTİ HANGİ BÖLGEDE?

        Peki Efes Antik Kenti hangi bölgede? Bu antik kentin Ege Bölgesi’nde yer aldığı bilinir. İlgili bölge, tarihi ve doğal güzellikleriyle dikkat çeken bir yere sahiptir. Efes Antik Kenti de bu bölgenin simge yapılarından biridir. Bir yabancı turistin ülkemize geldiğinde ilk uğradığı yerlerden biri de Efes Antik Kenti’dir. Ege Bölgesi’nin ılıman iklimi de bu antik kentin yıl boyunca ziyaret edilmesine katkı sağlar.

        EFES ANTİK KENTİ KONUMU NEDİR?

        Son olarak “Efes Antik Kenti konumu nedir?” sorusuna da cevap vermekte fayda var. İzmir’in Selçuk ilçesine bağlı olduğu bilinen antik kentin merkeze 3 km uzaklıkta bir konumu vardır. Efes; Artemis Tapınağı, Celsus Kütüphanesi, Büyük Tiyatro ve Yamaç Evleri gibi önemli yapılara da ev sahipliği yapar. Ek olarak UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer almasıyla da sadece ülkemiz için değil, dünya tarihi bakımından da önemli bir konumdadır.

        EFES ANTİK KENTİ HAKKINDA BİLGİLER

        • Efes, M.Ö. 6000 yıllarına kadar uzanan köklü bir tarihe sahiptir.
        • Helenistik dönemden Roma İmparatorluğu dönemine kadar uzanan süreçte önemli bir duraktır.
        • Bu dönemlerde dünya genelinde büyük bir ticaret ve kültür merkezi olduğu bilgisi vardır.
        • Dünyanın yedi harikasından biri olarak kabul edilen Artemis Tapınağı da ilgili antik kentin sınırları içinde yer alır.
        • İçerisindeki antik tiyatrosu, kütüphanesi ve anıtsal yapılarıyla her sene sayısız turistin ilgisini çeker.
        • Efes Antik Kenti, sadece tarihi yapılarıyla değil kültürel etkinlikleriyle de göze çarpar.
        • Antik tiyatroda geçmişte yapılan gösterilerin günümüzde de birçok sanat etkinliğiyle diri tutulduğu bilinir.
        ÖNERİLEN VİDEO
        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Caddeler, sokaklar boş kaldı... Termometre 55 dereceyi gördü!
        Caddeler, sokaklar boş kaldı... Termometre 55 dereceyi gördü!
        Hakem Kurulu zam için toplandı
        Hakem Kurulu zam için toplandı
        Bahçeli'den gündeme ilişkin açıklama
        Bahçeli'den gündeme ilişkin açıklama
        Oda başkanı 2 kişiyi öldürdü! Pastane kan gölü!
        Oda başkanı 2 kişiyi öldürdü! Pastane kan gölü!
        Gazze'de 114'ü çocuk 281 ölüm! Kıtlık ile soykırım!
        Gazze'de 114'ü çocuk 281 ölüm! Kıtlık ile soykırım!
        Galatasaray’da Barış Alper krizi
        Galatasaray’da Barış Alper krizi
        Bakan Şimşek'ten KKM açıklaması
        Bakan Şimşek'ten KKM açıklaması
        Fenerbahçe, sahasında Kocaelispor'u ağırlıyor
        Fenerbahçe, sahasında Kocaelispor'u ağırlıyor
        Dikkat herkesin başına gelebilir! Tavuk yerken...
        Dikkat herkesin başına gelebilir! Tavuk yerken...
        Deniz suyu ısındı, kaşıntı ve yanma şikayetleri arttı
        Deniz suyu ısındı, kaşıntı ve yanma şikayetleri arttı
        Fenerbahçe, Edson Alvarez transferini açıkladı
        Fenerbahçe, Edson Alvarez transferini açıkladı
        Dijital çağın yorgunlarıyız! Sosyal medya kullanım süresi 3 saate yakın
        Dijital çağın yorgunlarıyız! Sosyal medya kullanım süresi 3 saate yakın
        Beşiktaş'ta Deniz Gül sesleri
        Beşiktaş'ta Deniz Gül sesleri
        Bodrum'da ortaya çıktı
        Bodrum'da ortaya çıktı
        "Babaları yemek yememiş" Hollandalı çocukların ölümünde zehirlenme şüphesi!
        "Babaları yemek yememiş" Hollandalı çocukların ölümünde zehirlenme şüphesi!
        65 yılın en kurak temmuzu
        65 yılın en kurak temmuzu
        Sıra dışı kraliçe adayları
        Sıra dışı kraliçe adayları
        Bakan Yumaklı açıkladı! 60 sene sonra ilk kez görüldü
        Bakan Yumaklı açıkladı! 60 sene sonra ilk kez görüldü
        Aşk uğruna inşa ettirilmiş en görkemli yapı
        Aşk uğruna inşa ettirilmiş en görkemli yapı
        "Sabırsızlanıyorum" 
        "Sabırsızlanıyorum" 
        Habertürk Anasayfa