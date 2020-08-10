Dünya genelinde etkisini gösteren koronavirüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle TVF Voleybol TV Youtube kanalından gerçekleşen kura çekiminde, 2020-2021 voleybol sezonu AXA Sigorta Efeler Ligi ve Sultanlar Ligi fikstürleri belli oldu.

Kura çekimine Türkiye Voleybol Federasyonu Liglerden Sorumlu Asbaşkanı Ahmet Göksu ve TVF Lig İşleri Danışmanı Recep Nurtanış katıldı.

Axa Sigorta Efeler Ligi'nde 1. Devre karşılaşmaları 13 Eylül - 24 Kasım 2020 tarihleri arasında, 2. Devre karşılaşmaları 28 Kasım 2020 - 06 Mart 2021 tarihleri arasında oynanacak.

Sultanlar Ligi'nde ise 1. Devre karşılaşmaları 12 Eylül - 17 Kasım 2020 tarihleri arasında, 2. Devre karşılaşmaları 22 Kasım 2020 - 28 Şubat 2021 tarihleri arasında yapılacak.

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde ilk haftanın programı şöyle;

Haliliye Belediyespor-Altekma

Fenerbahçe HDI Sigorta-Sorgun Belediyespor

Arkasspor-Galatasaray

Tokat Belediye Plevne-Arhavi Voleybol

Halkbank-Afyon Belediye Yüntaş

İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor

İnegöl Belediyespor-Ziraat Bankası

Spor Toto-Solhanspor

Sultanlar Ligi'nde ise ilk haftanın maçları şöyle;

Türk Hava Yolları-Sarıyer Belediyespor

Fenerbahçe Opet-Beşiktaş

Aydın Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray

Eczacıbaşı VitrA-Sistem9 Yeşilyurt

Karayolları-VakıfBank

Nilüfer Belediyespor-Beylikdüzü Voleybol İhtisas

Çan Gençlik Kalespor-İlbank

PTT-Kuzeyboru