Efeler Ligi'ne yeni isim sponsoru

Sponsorluk anlaşmasının imza törenine TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, AXA Sigorta CEO´su Yavuz Ölken, federasyon asbaşkanı Suat Güler, federasyonun liglerden sorumlu asbaşkanı Ahmet Göksu, sigorta şirketinin satış ve pazarlama genel müdür yardımcısı ve icra kurulu üyesi Firuzan İşcan, federasyonun milli takımlardan sorumlu yönetim kurulu üyesi ve basın sözcüsü kurtaran mumcu ve basın mensupları katıldı.

"BU SEZON DA VOLEYBOL KALİTESİ YÜKSEK, BOL HEYECANLI KARŞILAŞMALAR, BİZLERİ BEKLİYOR"

Sponsorluk anlaşmasında konuşma yapan TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, "Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar Türkiye Voleybol Federasyonu olarak, Türk voleybolunun markalaşması ve kurumsal bir yapıya kavuşması için büyük atılımlarda bulunduk. Bu atılımlardaki en büyük pay sahipleri ise kulüplerimiz ve sponsorlarımızdır. Yeni markalaşma stratejimiz doğrultusunda 2019-2020 voleybol sezonuyla birlikte 50´nci sezonuna merhaba diyecek Efeler Ligi müsabakalarının AXA Sigorta isim sponsorluğuyla izleyecek olmaktan çok mutluyuz. AXA Sigorta ile resmi sigorta sponsorluğumuz ve Kupa Voley isim sponsorluğumuz da devam ediyor. Bu sezon da voleybol kalitesi yüksek, bol heyecanlı karşılaşmalar, bizleri bekliyor. Türk voleybolunun gelişmesi için yaptığımız sponsorluk anlaşmaları ile daha iyi noktalara geleceğimize inanıyor, şimdiden mücadele edecek tüm takımlarımıza başarılar diliyorum. Sizlerin huzurunuzda bir kez daha sponsorluğumuzun hayırlı olmasını temenni ediyor, voleybolun yaygınlaşmasına ve tanıtımına katkılarından dolayı AXA Sigorta´ya teşekkür ediyorum" dedi.

YAVUZ ÖLKEN: EFELER LİGİ RESMİ SPONSORU OLMAK BİZİM İÇİN DE BİR GURUR KAYNAĞI

İmza töreninde konuşan AXA Sigorta CEO´su Yavuz Ölken ise "BM Kalkınma Hedefleri´nin `Sağlıklı Bireyler´ maddesi kapsamında insanlara daha sağlıklı ve hareketli bir yaşam sürmeleri konusunda ilham verecek projelere destek veriyoruz. Türkiye Voleybol Federasyonu ile 2018-2019 sezonu Kupa Voley isim sponsorluğu olarak başlayan ve büyük değer yarattığına inandığımız iş birliğimizi, bir adım ileri taşıyarak Efeler Ligi resmi sponsoru olmak bizim için de bir gurur kaynağı" ifadelerini kullandı.

AXA Sigorta Efeler Ligi´nde ilk devre karşılaşmaları, 27 Ekim-15 Aralık 2019 tarihleri arasında, ikinci devre karşılaşmaları ise 18 Ocak-14 Mart 2020 tarihleri arasında oynanacak.