Efeler Ligi'nde 50. sezon başlıyor

25 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Ligde geride kalan 49 sezonda en fazla şampiyonluk yaşayan takım, 12 kezle Eczacıbaşı oldu.
1967-1968 sezonunda kurulan Eczacıbaşı Erkek Voleybol Takımı, kısa zamanda 3. Lig'den 1. Lig'e çıktı. Ligde ilk kez 1975-1976 sezonunda şampiyon olan Eczacıbaşı, 1977-1978 ile 1985-1986 yılları arasında üst üste 9 kez lig şampiyonluğunu kazanarak, rekor kırdı.
En son 1990-1991 sezonunda mutlu sona ulaşan Eczacıbaşı, 17 Eylül 1996'da alınan kararla ligden çekildi.
HALKBANK'IN 9 ŞAMPİYONLUĞU VAR
Efeler Ligi'nde Halkbank, 9 şampiyonlukla ikinci sırada bulunuyor.
Ligde 1991-1992, 1992-1993, 1993-1994, 1994-1995 ve 1995-1996 sezonlarında üst üste 5 şampiyonluk kazanan Halkbank, 2013-2014, 2015-2016, 2016-2017 ve 2017-2018 sezonlarında da kupayı müzesine götürme başarısı gösterdi.
GALATASARAY'IN HASRETİ 30 YIL
Ligde 4. şampiyonluğunu 1989'da kazanan Galatasaray, 30 yıldır mutlu sona ulaşamıyor.
Erkekler Voleybol 1. Lig'in ilk sezonu olan 1970-1971'de şampiyon olan sarı-kırmızılılar, 1986-1987, 1987-1988 ve 1988-1989 sezonlarında üst üste 3 kez lig kupasını kaldırdı.
FENERBAHÇE 5 KEZ ŞAMPİYON OLDU
Erkekler Voleybol 1. Lig'in son şampiyonu Fenerbahçe, 5 kez kupayı müzesine götürdü.
İlk şampiyonluğunu 2007-2008 sezonunda elde eden sarı-lacivertliler, 2009-2010, 2010-2011 ve 2011-2012'de üst üste 3 kez şampiyonluk yaşadı.
Ligde Arkas Spor 4, Arçelik, Erdemir, NETAŞ ve İETT üçer, İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Muhafızgücü ve Boronkay da birer şampiyonluk elde etti.
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