Efeler Ligi'nde 2 maç oynandı

Ligde bugün yapılan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

Arhavi Voleybol-Altekma: 0-3

Haliliye Belediyespor-İnegöl Belediyespor: 3-1

Bugün oynanması gereken Afyon Belediye Yüntaş-İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Ziraat Bankart-Tokat Belediye Plevne ve Bursa Büyükşehir Belediyespor-Sorgun Belediyespor maçları yeni tip koronavirüs vakaları, Arkas Spor-Halkbank karşılaşması ise İzmir'deki deprem nedeniyle ertelendi.