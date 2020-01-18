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12. hafta tamamlandı

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 12. hafta, bugün oynanan karşılaşmaların ardından tamamlandı

18.01.2020 - 20:39 | Güncelleme:
Efeler Ligi

AXA Sigorta Efeler Ligi’nde 12. hafta, bugün oynanan karşılaşmaların ardından tamamlandı.

Günün sonuçları şu şekilde:

MAÇ & SONUÇSETLER 
Arhavi Voleybol 0-3 Bursa B.Şehir Bld.22-25, 14-25, 25-27 
İstanbul BBSK 3-2 Ziraat Bankası14-25, 20-25, 25-22, 25-23, 15-12 
Tokat Bld. Plevne 0-3 Arkas Spor18-25, 14-25, 20-25 
Sorgun Bld. 2-3 Spor Toto25-22, 20-25, 21-25, 26-24, 11-15 
Halkbank 0-3 Fenerbahçe HDI Sigorta21-25, 18-25, 22-25 

AXA Sigorta Efeler Ligi’nde 13. hafta karşılaşmaları, 21 Ocak Salı günü oynanacak karşılaşmalar ile başlayacak. Program şöyle:

TARİHSAATMAÇYAYINSALON
21 Ocak Salı14.00Fenerbahçe HDI Sigorta – Tokat Bld. Plevne TVF Burhan Felek
21 Ocak Salı17.30Ziraat Bankası – Arhavi Voleybol TVF Başkent
21 Ocak Salı18.00Bursa B.Şehir Bld. – İnegöl Bld. TVF Cengiz Göllü
21 Ocak Salı19.00Galatasaray HDI Sigorta – HalkbankTRT SPOR 2TVF Burhan Felek
21 Ocak Salı19.00Arkas Spor – Sorgun Bld. TVF Atatürk Salonu
22 Ocak Çarşamba17.00Spor Toto – İstanbul BBSKTRT SPOR 2TVF Başkent

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