Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Efeler'de belediye çalışanları iş bıraktı | Son dakika haberleri

        Efeler'de belediye iştiraki şirketin çalışanları iş bıraktı

        Aydın'da, Efeler Belediyesi iştiraki EFEBEL şirketi çalışanları, maaşlarının bir kısmı ve sosyal haklarının ödenmediği gerekçesiyle iş bırakma eylemi yaptı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2025 - 14:16 Güncelleme: 15.02.2025 - 14:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Efeler'de belediye çalışanları iş bıraktı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Aydın'da, Efeler Belediyesi iştiraki EFEBEL şirketi çalışanları, maaşlarının bir kısmı ve sosyal haklarının ödenmediği gerekçesiyle iş bırakma eylemi yaptı. Efeler Belediyesinin Kocagür Mahallesi'ndeki temizlik işleri şantiyesinde bir araya gelen temizlik işçileri halay çekti.

        Burada gazetecilere açıklama yapan DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası Aydın Şube Başkanı Sibel Özhan, çalışanların maaşlarının eksik yatırıldığını, Belediye Başkanı ve ilgili müdürlerin aranmasına rağmen kendilerine bir dönüş sağlanmadığını söyledi.

        Özhan, çalışanların 11 aydır alacağının olduğunu belirterek, "Bunlar maaş bordrolarımızda yansıtılıyor, yatırılıyor gibi gösteriliyor fakat maaş hesaplarına eksik yatırılıyor." dedi.

        Bazı işçilere sadece 8 bin lira maaş yatırıldığını kaydeden Özhan, "Bugünkü eylemimizin sonuçlanmasını istiyorlarsa yetkililer buraya gelecek. Maaşlarımızın tam yatırılma, geriye dönük ödemelerin tamamının ödenmesi sözü verildiği takdirde işçi arkadaşlarımız görevlerinin başına dönecektir" diye konuştu.

        İşçilerden Deniz Ateş de çocuğunun hasta olduğunu, maaşının eksik yatmasından dolayı ilaçlarını almakta güçlük çektiğini söyledi. Ateş, "Sabah hanım bana 'git süt al' dedi, ben süt alamadım. 'Alamam, para yatmadı' dedim. Şu an evde çocuk süt bekliyor, süt alamadım" ifadelerini kullandı.

        Kendisine 10 bin lira maaş yatırıldığını öne süren Mehmet Geriş ise 5 çocuğu olduğunu, geçinmekte zorlandığını, sadece hakları olan parayı istediklerini belirtti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #yerel haberler
        #Aydın Haberleri
        #Efeler Belediyesi
        #efebel çalışanları
        #eylem
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Cezan 5 milyon TL oldu!" 9 kez kurşun yağdırdılar!
        "Cezan 5 milyon TL oldu!" 9 kez kurşun yağdırdılar!
        Anne ile oğlunun kavgası ölümle bitti!
        Anne ile oğlunun kavgası ölümle bitti!
        Baba oğlunu keser ile öldürdü
        Baba oğlunu keser ile öldürdü
        Merve Taşkın, adliyeye sevk edildi
        Merve Taşkın, adliyeye sevk edildi
        Atıldığı oteli 6 kişiyle bastı! 3 yaralı
        Atıldığı oteli 6 kişiyle bastı! 3 yaralı
        DT Genel Müdürü Tamer Karadağlı'dan 'Dracula' performansı
        DT Genel Müdürü Tamer Karadağlı'dan 'Dracula' performansı
        Kapakları yaza kadar açılmamak üzere kapatıldı
        Kapakları yaza kadar açılmamak üzere kapatıldı
        Sevdiğiniz işiniz size yük mü olmaya başladı?
        Sevdiğiniz işiniz size yük mü olmaya başladı?
        Palandöken'de çığ! Telesiyejin altından aktı
        Palandöken'de çığ! Telesiyejin altından aktı
        Google Maps, Türkiye'nin enlerini açıkladı
        Google Maps, Türkiye'nin enlerini açıkladı
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        En iyi 5 İkinci Dünya Savaşı filmi
        En iyi 5 İkinci Dünya Savaşı filmi
        Edirne’den sonra Buruk!
        Edirne’den sonra Buruk!
        Sosyal medya cinayetinde 'Etek giydirme' kavgası!
        Sosyal medya cinayetinde 'Etek giydirme' kavgası!
        Elon Musk'ın mesajı net
        Elon Musk'ın mesajı net
        "Sakız" öldürdü denilmişti! 12 yaşındaki Esra'nın boynunda ip izleri!
        "Sakız" öldürdü denilmişti! 12 yaşındaki Esra'nın boynunda ip izleri!
        Cengiz Ünder'in yeni takımı belli oldu
        Cengiz Ünder'in yeni takımı belli oldu
        Fransız liselerine ceza yağdı
        Fransız liselerine ceza yağdı
        Kayıp hazine Türkiye'ye dönüyor
        Kayıp hazine Türkiye'ye dönüyor
        Son 50 yılda kayıp: 2 Marmara Denizi büyüklüğünde!
        Son 50 yılda kayıp: 2 Marmara Denizi büyüklüğünde!
        Habertürk Anasayfa