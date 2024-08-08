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        Aydın'ın Efeler Belediyesi'ne icra takibi

        Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) olan borçlarıyla ilgili icra takibi başlatılan Aydın'ın Efeler Belediyesi'ne bugün yeni bir ödeme emri daha gönderildi. Borçları yapılandırmak ve ödemek için gerekli adımları hızla attıklarını belirten Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, "Efeler Belediyesi, değerli Efeler halkının güveni ve desteğiyle güçlüdür" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.08.2024 - 18:01 Güncelleme: 08.08.2024 - 18:02
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        Efeler Belediyesi'ne icra takibi
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        Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Efeler Belediyesi'nin ve belediyeye ait şirketlerin geçmiş dönemde ödenmeyen toplam 308 milyon TL borcun 86 milyon liralık kısmı için icra takibi başlatmış, belediyeden 15 günlük yasal süre içinde 23 milyon liralık ödemenin yapılmasını talep etmişti.

        İHA'nın haberine göre, Efeler Belediyesi'ne 60 milyon liralık yeni bir ödeme emri daha gönderildi ve bu kapsamda 18 milyon liralık bir ödemenin de belediyeye tanınan 15 günlük yasal süre içinde gerçekleştirilmesi istendi.

        Efeler Belediyesi'nin 308 milyon TL olduğu belirtilen SGK borcunun toplamda 41 milyon TL'sini verilen yasal sürede ödemek ve kalan borçları için de taşınmaz teminatı vermek zorunda olduğu ifade edildi.

        Borçları yapılandırmak ve ödemek için gerekli adımları hızla attıklarına değinen Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, 15 günlük yasal süre içinde borcun ödenmemesi durumda menkul ve gayrimenkul mallarına haciz işlemlerinin başlatılacağını belirterek, şunları söyledi:

        "SGK'nin bazı belediyelere yönelik bu uygulamaları, yerel yönetimlerin kamu hizmetlerini sürdürebilmesi açısından zorluklar oluşturmaktadır. Efeler Belediyesi olarak, bu zorlukların aşılabilmesi için daha esnek ve adil bir yaklaşımın benimsenmesi gerektiğine inanıyoruz. Efeler Belediyesi, değerli Efeler halkının güveni ve desteğiyle güçlüdür. Tüm engellemelere rağmen Efeler Belediyemizin hizmetleri, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına en hızlı ve en doğru şekilde yerine getirmek için kesintisiz devam edecektir" dedi.

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        #yerel haberler
        #Efeler Belediyesi
        #Aydın
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