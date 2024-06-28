Efekan Karayazı, Fenerbahçe'den Avusturya'ya gitti

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Fenerbahçe'nin 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Efekan Karayazı, Avusturya 2. Lig takımı FAC Wien'e kiralandı. Avusturya kulübünden yapılan açıklamada, Efekan'ın 1 yıllığına kiralık olarak transfer edildiği duyuruldu.

LUKAS FISCHER: "BÜYÜK MUTLULUK DUYUYORUZ"

FAC Wien Genel Müdürü Lukas Fischer, Avusturya doğumlu futbolcunun sözleşme imzalamasından memnun olduklarını belirterek, "Efekan'ı bir yıllığına FAC'da ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Avusturya'nın en büyük genç yeteneklerinden biri ve Fenerbahce'de ilgi gördü. Genç kariyerinde bir sonraki gelişim adımlarını bizimle birlikte atabileceğine inanıyoruz." diye konuştu.

EFEKAN KARAYAZI: "BENİM İÇİN HARİKA BİR FIRSAT" Efekan ise imza töreninde yaptığı açıklamada, "Gelecek sezon FAC'da kendimi kanıtlama fırsatına sahip olduğum için çok mutluyum. Bu transfer benim daha fazla gelişmem ve becerilerimi yeni bir ortamda sergilemem için harika bir fırsat. Yeni takım arkadaşlarımla tanışmayı ve mavi-beyazlı takımda oynamayı sabırsızlıkla bekliyorum." ifadelerini kullandı.

EFEKAN KARAYAZI KİMDİR? Avusturya U19 Milli Takımı'nda da forma giyen Efekan Karayazı, 2005 yılında Avusturya'nın Bludenz şehrinde doğdu ve 6 yaşındayken ailesiyle birlikte Türkiye'ye taşındı. Nevşehir Belediyespor altyapısında futbola başlayan Efekan, burada kendini gösterdikten sonra Fenerbahçe ile sözleşme imzaladı ve altyapıda çeşitlik yaş kategorilerinde mücadele etti. Fenerbahçe A takımında 20'den fazla maçta kadroda yer alan 19 yaşındaki futblolcu, geçen sezon sarı lacivertli takımın 6-0 kazandığı Ziraat Türkiye Kupası maçında ilk kez forma giydi.