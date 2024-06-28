Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Efekan Karayazı, Fenerbahçe'den Avusturya'ya gitti - Fenerbahçe Haberleri

        Efekan Karayazı, Fenerbahçe'den Avusturya'ya gitti

        Fenerbahçe'nin 19 yaşındaki genç orta saha oyuncusu Efekan Karayazı, Avusturya 2. Lig takımı FAC Wien'e kiralandı. Avusturya ekibinin genç futbolcuyu 1 yıllığına kiraladığı bildirildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.06.2024 - 15:48 Güncelleme: 28.06.2024 - 16:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fenerbahçeli genç oyuncu transfer oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Fenerbahçe'nin 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Efekan Karayazı, Avusturya 2. Lig takımı FAC Wien'e kiralandı. Avusturya kulübünden yapılan açıklamada, Efekan'ın 1 yıllığına kiralık olarak transfer edildiği duyuruldu.

        LUKAS FISCHER: "BÜYÜK MUTLULUK DUYUYORUZ"

        FAC Wien Genel Müdürü Lukas Fischer, Avusturya doğumlu futbolcunun sözleşme imzalamasından memnun olduklarını belirterek, "Efekan'ı bir yıllığına FAC'da ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Avusturya'nın en büyük genç yeteneklerinden biri ve Fenerbahce'de ilgi gördü. Genç kariyerinde bir sonraki gelişim adımlarını bizimle birlikte atabileceğine inanıyoruz." diye konuştu.

        EFEKAN KARAYAZI: "BENİM İÇİN HARİKA BİR FIRSAT"

        Efekan ise imza töreninde yaptığı açıklamada, "Gelecek sezon FAC'da kendimi kanıtlama fırsatına sahip olduğum için çok mutluyum. Bu transfer benim daha fazla gelişmem ve becerilerimi yeni bir ortamda sergilemem için harika bir fırsat. Yeni takım arkadaşlarımla tanışmayı ve mavi-beyazlı takımda oynamayı sabırsızlıkla bekliyorum." ifadelerini kullandı.

        EFEKAN KARAYAZI KİMDİR?

        Avusturya U19 Milli Takımı'nda da forma giyen Efekan Karayazı, 2005 yılında Avusturya'nın Bludenz şehrinde doğdu ve 6 yaşındayken ailesiyle birlikte Türkiye'ye taşındı. Nevşehir Belediyespor altyapısında futbola başlayan Efekan, burada kendini gösterdikten sonra Fenerbahçe ile sözleşme imzaladı ve altyapıda çeşitlik yaş kategorilerinde mücadele etti.

        Fenerbahçe A takımında 20'den fazla maçta kadroda yer alan 19 yaşındaki futblolcu, geçen sezon sarı lacivertli takımın 6-0 kazandığı Ziraat Türkiye Kupası maçında ilk kez forma giydi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Anne ile oğlunun 90 milyon TL'lik dolandırıcılık iddiası!
        Anne ile oğlunun 90 milyon TL'lik dolandırıcılık iddiası!
        Öğretmen eş kaçmaya çalıştı! Uzman çavuş koca öldürdü!
        Öğretmen eş kaçmaya çalıştı! Uzman çavuş koca öldürdü!
        Asgari ücret zammı gerçekten enflasyonu artırıyor mu?
        Asgari ücret zammı gerçekten enflasyonu artırıyor mu?
        Dünyanın takip ettiği münazarada 'İstanbul' arası
        Dünyanın takip ettiği münazarada 'İstanbul' arası
        Elektriğe yüzde 38 zam
        Elektriğe yüzde 38 zam
        Dursun Özbek'ten transfer sözleri
        Dursun Özbek'ten transfer sözleri
        "Enflasyonu kurutmadan bunun ötesine geçmemize imkan yok"
        "Enflasyonu kurutmadan bunun ötesine geçmemize imkan yok"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Futbol sahasında dev obruk oluştu!
        Futbol sahasında dev obruk oluştu!
        "Sektör jön sıkıntısı çekiyor"
        "Sektör jön sıkıntısı çekiyor"
        Düellonun kazananı kim?
        Düellonun kazananı kim?
        FATF Başkanı'ndan Türkiye açıklaması
        FATF Başkanı'ndan Türkiye açıklaması
        "Şampiyonlukları üç gün konuşuldu!"
        "Şampiyonlukları üç gün konuşuldu!"
        Türkiye gri listeden çıktı
        Türkiye gri listeden çıktı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Almanya'yı solladık! İşte taraftar sayımız
        Almanya'yı solladık! İşte taraftar sayımız
        Londra'da yaşayan Isidora'nın 'Kangal' tutkusu
        Londra'da yaşayan Isidora'nın 'Kangal' tutkusu
        Öldükten 11 yıl sonra toprağa verildi
        Öldükten 11 yıl sonra toprağa verildi
        Kolici katil üç ay sekiz günlük sürede 5 cinayet işledi!
        Kolici katil üç ay sekiz günlük sürede 5 cinayet işledi!
        "Gencim, hayatımda birisi olacak"
        "Gencim, hayatımda birisi olacak"
        Habertürk Anasayfa