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Efekan'ın katili, 51 gündür bulunmadı! Jandarmanın çalışması sürüyor

Kayseri'nin Talas ilçesinde, traktörle seyir halindeyken uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitiren Efekan Aktaş'ın katili, 51 gündür bulunamadı. Jandarma, Aktaş'ın ölümüyle ilgili şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor

16.08.2021 - 14:34 | Güncelleme: ABONE OL
Efekan'ın katili, 51 gündür bulunamadı
Efekan'ın katili, 51 gündür bulunamadı
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DHA

Kayseri'nin Talas ilçesinde, silahlı saldırıda hayatını kaybeden Efekan Aktaş'ın (19) katili, 51 gündür aranıyor.

Olay, 27 Haziran'da, Talas ilçesine bağlı Alaybeyli Mahallesi'nde meydana geldi. Çiftçilik yaptığı öğrenilen Efekan Aktaş'a, traktörüyle seyir halindeyken, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından tabancayla ateş açıldı. Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Aktaş'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Jandarma ekipleri ise cinayet şüphelisi ya da şüphelilerinin yakalanması için çalışma başlattı. Olayın üzerinden 51 gün geçmesine rağmen Efekan'ın katili, henüz bulunamadı. Jandarma, mahallede yaşayanlarla görüşmelerini sürdürerek, elde ettiği deliller üzerinden Efekan'ın katilini arıyor. Yetkililerden alınan bilgiye göre, henüz sonuç elde edilemeyen olayla ilgili yakın zamanda çalışmaların tamamlanması bekleniyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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