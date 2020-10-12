UEFA Uluslar Ligi'nde 14 Ekim Çarşamba günü Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde Sırbistan'ı konuk edecek A Millî Takımımız hazırlıklarına başlarken alt baldırında ve adduktor kasında problem yaşayan Efecan Karaca da aday kadrodan çıkarıldı.

Diğer yandan, dün akşam oynanan Rusya maçında sarı kart görerek Sırbistan karşılaşmasında cezalı duruma düşen Ozan Kabak kamptan ayrıldı.