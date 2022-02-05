Efecan için Fenerbahçe açıklaması

Alanyaspor, takımın kaptanı Efecan Karaca ile 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı. İmza töreninde Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, transferde adı Fenerbahçe'yle gündeme gelen Efecan Karaca ile ilgili yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Efecan'ın Fenerbahçe'ye transferi söz konusuydu. Bizim açımızdan, Alanyaspor Kulübü açısından hiçbir sorun olmadığını sadece söylemek isterim. Anlaşılmıştı ama sonradan olmadı. Bizden kaynaklanan hiçbir sorun yok. Bunu belirtmek isterim."

EFECAN KARACA: KAFA KARIŞIKLIĞI OLABİLİR

Kulübüyle sözleşmesini 2025 yılına kadar uzatan takım kaptanı Efecan Karaca, son bir haftadır çok zor bir dönemden geçtiğini dile getirdi.

Bu dönemde kafa karışıklığının olabileceğini aktaran Efecan Karaca, "Kafa karışıklığı olabilir ama Sayın Başkanımız ve yöneticilerimiz benim kafamın rahatlaması için her şeyi yaptı. Burası benim evim. 9 yıldır da buradayım. Şu anda 3 yıl daha uzattık. Çok mutluyum. Başkanıma da teşekkür ediyorum, benim hakkımda söyledikleri için. İnşallah 9 yıldır bu kulübe nasıl katkı sağladıysam, aynı motivasyonla bu takıma elimden gelen her şeyi vermeye devam edeceğim. Bu takım için savaşmaya devam edeceğim." ifadelerini kullandı.