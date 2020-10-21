İnsanlarda güç, heybet duygularını uyandıran Efe ismi, erkeklerde sık kullanılıyor. İsim tek başına kullanıldığı gibi isimlerin yanına da eklenebiliyor. Efe ismi ile merak edilen her şey yazımızda.
Efe İsminin Anlamı Nedir?
Efe ismi şu anlamlarda kullanılır:
İsim illerin ilçelerindeki yerleşim birimlerinde de kullanılıyor.
Efe adının ülkemizdeki sıralaması 1034’tür. Ülkemizde yaklaşık 55200 kişi Efe adını taşıyor. İstanbul’da ise sayı hemen hemen 12200 olarak biliniyor. Ülkemizde her 1500 kişiden bir tanesi mutlaka efe adını kullanıyor.
Efe İsmi Kuran'da Geçiyor Mu?
Efe adı Kuran'da geçmiyor. Fakat Türkçe Kökenli isim çocuklara gönül rahatlığı ile koyulabilir. Efe isminde dine aykırı hiçbir söz bulunmuyor. Bu nedenle caiz isimle r arasında yer alıyor.
Efe İsminin Özellikleri
Bu ismi taşıyan bireyler çok merhametlidir. Bazen bu durum başlarına bela olabilir. Ancak onlar yine de hata yapan kişiye ikinci bir şans vermekten vazgeçmezler. Yapılan yanlışları unutup affetmede üstlerine yok diyebiliriz. İnsanlara kolay kolay kin duymazlar. Onları gerçekten sevenler bu yönlerine hayranlar. Merhametleri olmaları onlara derin bir saygı duyulmasını sağlıyor.
Dünyevi şeylerden mümkün olduğu kadar uzak bir hayat sürmeye çalıyorlar. Hayatın fani olduğunun bilincindeler. Bu nedenle de kırgınlık onlara saçma geliyor.
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