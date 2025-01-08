Efe Akman: Çocukluk aşkımda ilk defa ilk 11'deydim

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında Başakşehir'le 2-2 berabere biten Galatasaray'da Efe Akman, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

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"ÇOCUKLUK AŞKIMDA İLK DEFA İLK 11'DE ÇIKTIM"

İlk 11'de ilk defa başladığının altını çizen Efe Akman, "Benim için çok özel bir gece oldu. 7-8 senedir altyapısında, 3 senedir a takımında olduğum çocukluk aşkımda ilk defa ilk 11'de sahaya çıktım. Okan Hocama teşkkür ediyorum. Sonuç istediğimiz gibi olmadı. Penaltı kaçırdık. Pozisyonlar da vardı. Kupada da ligde de şampiyon olmak istiyoruz. Bu maçtan ders çıkaracağız ve lig maçında galip gelmek istiyoruz." dedi.

EFE'NİN PERFORMANSI

2006 doğumlu oyuncu, Galatasaray ile bu sezon 84 dakika süre aldı. Efe Akman aynı zamanda Galatasaray ve Beşiktaş forması giymiş olan Ayhan Akman'ın oğlu.