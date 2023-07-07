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        Edwin van der Sar, yoğun bakıma kaldırıldı!

        Ajax'ın eski genel müdürü Edwin van der Sar, yoğun bakıma kaldırıldı.

        Ajanslar
        Giriş: 07.07.2023 - 19:44
        Yoğun bakıma kaldırıldı!
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        De Telegraaf'ta yer alan habere göre, 52 yaşındaki futbol adamı Hırvatistan'ın Split şehrinde tatili sırasında beyin kanaması geçirdi.

        Edwin van der Sar, beyin kanaması geçirmesinin ardından helikopterle hastaneye kaldırıldı ve yoğun bakıma alındı.

        Ajax ise kulübün resmi sosyal medya hesabından Edwin van der Sar için bir açıklama yaptı.

        Hollanda ekibinden yapılan açıklamada, Edwin van der Sar'ın durumunun stabil olduğu ve bir gelişme olması durumunda yeni bir açıklama yapılacağı kaydedildi.

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