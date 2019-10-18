Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Edvina Sponza, önceki gün Bebek'te görüntülendi. Yalnız başına sahilde yürüyüş yapan sosyetik güzel, elinden bir an olsun telefonunu düşürmedi. Bir süre hararetli bir konuşma yapan Sponza, gazetecilerin görüntü aldığını fark edince tepki gösterdi.

Muhabirlere bağıran sosyetik güzel, "Arkadaşlar burası benim evimin önü, beni çekmeyin. Allah aşkına yapmayın, bıktım bu işlerden" diyerek koşar adım bir binanın içine kaçtı.