Habertürk'ten Ferit Tuğluk'un haberine göre; İbrahim Kutluay ile bir dargın bir barışık sürdürdükleri ilişkilerine üç ay önce yeniden nokta koyma kararı alan Edvina Sponza, Çeşme tatili sonrası müdavimi olduğu Bebek'te görüntülendi.