Keyifler yerinde

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Bir dargın bir barışık aşk yaşayan Edvina Sponza ile İbrahim Kutluay, önceki gün Bebek'teydi. Sahilde yürüyüş yapan ikili, karşılarında gazetecileri görünce ayrı vakit geçirmeye başladı.

Ardından kısa bir süre sonra yeniden yan yana gelen Sponza ile Kutluay'ın keyifli halleri objektiflere yansıdı.