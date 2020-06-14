Eduardo'da geri sayım!

Arap ekibinin teknik direktörü Razvan Lucescu, yönetimden 31 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinin uzatılmasını isterken, Sambacı'nın İstanbul'a gelmeye sıcak baktığı kaydedildi. Bu sezon forma giydiği 25 resmi maçta 14 kez rakip fileleri havalandıran yıldız futbolcu, bir de asist yaptı. Eduardo, kariyerinde Fluminense, Gremio, Estoril, Porto ve Nice gibi takımlarda da oynadı..

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