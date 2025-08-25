Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        9
        Trabzonspor
        TS
        9
        Göztepe
        GÖZ
        7
        Tümosan Konyaspor
        KON
        6
        Samsunspor
        SAMS
        6
        Hesap.com Antalyaspor
        ANT
        6
        Fenerbahçe
        FB
        4
        Beşiktaş
        BJK
        3
        Gaziantep FK
        GFK
        3
        Rams Başakşehir
        İBFK
        1
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        1
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        1
        Zecorner Kayserispor
        KYS
        1
        Kasımpaşa
        KSM
        0
        Gençlerbirliği
        GB
        0
        ikas Eyüpspor
        EYP
        0
        Kocaelispor
        KOC
        0
        Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
        FKGK
        0
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Edson Alvarez'den Tadic itirafı - Fenerbahçe Haberleri

        Edson Alvarez'den Tadic itirafı

        Fenerbahçe'nin West Ham'dan satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadrosuna kattığı Edson Alvarez, FB TV'ye açıklamalarda bulundu. Meksikalı oyuncu, Sarı Lacivertliler'e transfer olmadan önce Dusan Tadic'ten bilgi aldığını itiraf etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2025 - 20:50 Güncelleme: 25.08.2025 - 20:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Fenerbahçe'nin yeni transferi Edson Alvarez, sarı-lacivertli taraftarlar için sahada elinden gelen performansı sergileyeceğini söyledi.

        • 2

          İngiltere'nin West Ham United takımından satın alma opsiyonuyla bonservisi sezon sonuna kadar kiralanan Meksikalı orta saha oyuncusu, FBTV'ye açıklamalarda bulundu.

        • 3

          "HARİKA BİR TARAFTARLARIMIZ VAR"

          Kendisi adına şu ana kadar her şeyin olumlu ilerlediğini aktaran Alvarez, "Büyük bir kulübe geldiğiniz zaman harika bir taraftar kitlesinin olmasını bekliyorsunuz. Ben de bunu bekleyerek buraya gelmiştim ve tam da beklediğim gibi bir şey gördüm. Harika taraftarlarımız var. İlk günden beri bana çok fazla sevgi gösterdiler ki bir futbolcu olarak bu da benim için çok önemli çünkü bu sevgiyi hissettiğim zaman sahada elimden gelenin en iyisini yapmam kolaylaşıyor. Şehirle ilgili de konuşabilirim. Şehir gerçekten inanılmaz. Çok güzel. Hava da harika. Takım arkadaşlarımla tanıştım, hepsi çok iyi insanlar. Dolayısıyla her şey çok pozitif." diye konuştu.

        • 4

          TADİC İTİRAFI

          Transfer sürecini anlatan Edson Alvarez, "Buraya gelmeden önce bu kulübün ne kadar büyük olduğunu biliyordum. Bu sadece Meksika'da bilinen bir şey değil. Zaten herkes Fenerbahçe'nin büyüklüğünü biliyor. Gelmeden önce bazı eski takım arkadaşlarımla konuştum. Dusan Tadic ile Ajax'ta beraber oynamıştık. Kendisinden birazcık daha bilgi aldım, özellikle İstanbul'u sordum çünkü ailem için de yaşayacağımız şehir çok önemli. Sadece güzel şeyler söyledi, bu da buraya gelme konusunda beni daha da istekli yaptı." ifadelerini kullandı.

        • 5

          "BÖYLE BİR ATMOSFER GÖRMEK, BENİ DE EVİMDE HİSSETTİRDİ"

          Kocaelispor maçını tribünden takip eden 27 yaşındaki futbolcu, atmosferle ilgili övgü dolu sözler sarf etti.

          Chobani Stadı'ndaki atmosferin beklentilerini karşıladığını aktaran Alvarez, "Buraya gelmeden önce herkes bana taraftarlarımızın inanılmaz olduğunu söylemişti. 90 dakika boyunca takımı desteklediğini anlattılar. Ben de buna tribünden izlediğim ilk maçta şahit oldum. Her an maçın içindeler, sürekli takımı destekliyorlar. Ben de bir Latin futbolcu olarak bundan çok keyif alıyorum. Bu sebep beni bu kulüp ve taraftarlar için daha çok savaşmaya itiyor." şeklinde görüş belirtti.

        • 6

          Stattaki atmosferin ailesi üzerinde de ciddi etki bıraktığını ifade eden Alvarez, "Eşim de gördüğü atmosferden çok etkilendi. Aslında bu tarz atmosferler Meksika'da, Latin Amerika'da yaygın bir şeydir. Böyle bir atmosfer görmek beni de evimde hissettirdi ve bir an önce sahaya çıkma isteği uyandırdı." ifadelerini kullandı.

        • 7

          "KUPALAR KAZANMAK İSTİYORUZ"

          Edson Alvarez, Fenerbahçe'de kupalar kazanmayı hedeflediklerini dile getirdi.

          Forma giymek için sabırsızlandığını belirten Alvarez, "Benfica maçında oynayamayacağım ama tüm kalbimle takım arkadaşlarımı destekleyeceğim. Takımımızı izledim, çok büyük ve iyi oyuncularımız var. Bir an önce oynamak için çok heyecanlıyım. Kupalar kazanmak istiyoruz, hedeflerimiz bu yönde. Umarım taraftarlarımıza mutluluk verebiliriz." diye konuştu.

        • 8

          Sarı-lacivertli taraftarlara mesaj veren Alvarez, "Taraftarlarımıza saha içerisinde nasıl bir oyuncu olduğumu oyunumla göstermek istiyorum. Benden şunu bekleyebilirler, sahada her zaman özverili ve sorumluluk alan bir futbolcu olacağım. Sorumluluğumun büyük olduğunun farkındayım ama bu takım için her şeyimi vereceğim. Ben ve ailem ilk günden itibaren taraftarlarımızın gösterdiği sevgiyi hissettik. Bu beni daha da motive ediyor. Taraftarlarımız için sahada savaşacağım." diyerek sözlerini tamamladı.

        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kabine toplantısı sonrası açıklama
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kabine toplantısı sonrası açıklama
        MİT Başkanı Kalın Hafter ile görüştü
        MİT Başkanı Kalın Hafter ile görüştü
        Trump: Güvenlik garantilerini destekleyeceğiz
        Trump: Güvenlik garantilerini destekleyeceğiz
        G.Saray, Singo için Monaco'yla anlaştı!
        G.Saray, Singo için Monaco'yla anlaştı!
        Hangi ülkeler deniz suyunu içiyor?
        Hangi ülkeler deniz suyunu içiyor?
        İsrail Gazze'de hastaneye saldırdı!
        İsrail Gazze'de hastaneye saldırdı!
        Galatasaray'dan orta sahaya yıldız takviye!
        Galatasaray'dan orta sahaya yıldız takviye!
        Rus yüzücü İstanbul Boğazı'nda kayboldu
        Rus yüzücü İstanbul Boğazı'nda kayboldu
        25 Ağustos 2025: Bugün ne oldu?
        25 Ağustos 2025: Bugün ne oldu?
        Filenin Sultanları son 16 turunda!
        Filenin Sultanları son 16 turunda!
        Memur zammı bu hafta belli olacak
        Memur zammı bu hafta belli olacak
        Barış Alper Yılmaz'da son durum!
        Barış Alper Yılmaz'da son durum!
        Hollandalı 2 çocuk ölmüştü! 2 işletmeden 4 kişi gözaltına alındı!
        Hollandalı 2 çocuk ölmüştü! 2 işletmeden 4 kişi gözaltına alındı!
        Beşiktaş yeni transferini açıkladı!
        Beşiktaş yeni transferini açıkladı!
        TMSF'den 12 ihale
        TMSF'den 12 ihale
        Bu yaz neler yedim
        Bu yaz neler yedim
        İş Bankası Genel Müdürü Aran'dan faiz değerlendirmesi
        İş Bankası Genel Müdürü Aran'dan faiz değerlendirmesi
        Kanserle mücadele eden Evre Başak Clarke hayatını kaybetti
        Kanserle mücadele eden Evre Başak Clarke hayatını kaybetti
        Hande Hakan'ı sildi
        Hande Hakan'ı sildi
        25-31 Ağustos haftalık burç yorumları
        25-31 Ağustos haftalık burç yorumları
        Habertürk Anasayfa